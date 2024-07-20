Женщина-режиссер с мужским характером

Женщин-режиссеров в Советском Союзе было мало. Но даже среди них Татьяна Лиознова, чье 100-летие со дня рождения мы сегодня отмечаем, занимает особое место. Она великая. «Семнадцать мгновений весны», «Три тополя на Плющихе» — гениальные фильмы. У Лиозновой был божий дар. Она отдавалась делу полностью, была сосредоточена на работе. И просила нас действовать так же. «Раз вы находитесь тут, значит, вы не играете, вы живете», — говорила она. На площадке была жесткой, требовательной, не прощала ошибок, но иногда могла подойти, по плечу погладить — и ты уже таешь. Я люблю и Светлану Дружинину, и других женщин-режиссеров, которые взялись за этот тяжелый труд, но Лиознова отличается еще и тем, что сами темы ее фильмов требуют мужского характера. Такого, как у нее.

Когда мы впервые встретились, она спросила, сколько мне лет. Мне тогда было 30. «Выглядите на 25, а мне нужно 40», — прокомментировала она. Я подумала, что на этом всё и закончится. Но Татьяна Михайловна успокоила, что гримеры всё необходимое сделают. В итоге, когда ей принесли мою фотографию, она меня тут же утвердила на роль жены Исаева в «Семнадцати мгновениях весны». Съемку назначили на следующий день. Спрашиваю режиссера: что я там буду делать? Татьяна Михайловна мне отвечает, что всё объяснит завтра. Я ей сказала, что хотела бы подумать ночью над своей ролью. В ответ получила, что ночью надо сладко спать.

На следующее утро я приехала на съемку. Ждала, что придет Вячеслав Васильевич Тихонов, с которым буду общаться. Татьяна Михайловна тогда объяснила, что моя героиня очень его любит, страдает, переживает по поводу того, как он живет, как он в этом логове работает. Вдруг это их последняя встреча? Когда она мне это рассказала, я подумала: да, сильная сцена. Но с кем я буду общаться? Кому всё это буду выливать? Татьяна Михайловна попросила лишь смотреть в угол камеры. Я была озадачена: с железякой играть? Она усмехнулась, а в комнату в этот момент зашел Вячеслав Васильевич Тихонов. Мы с ним поздоровались, познакомились. А он всё смотрит куда-то вниз. Говорит, что вокруг фашисты, ничем нельзя выдать себя. Что вы в кафе никого не знаете, пришли выпить кофе. Что у вас ни улыбки, ни слез — ничего. Только ваш взгляд. И вот Тихонов сам поднимает свой взгляд на меня, и я ахаю. Боже, какой же красивый, какие же глаза! Тут я поняла, что буду делать всё, что скажет Татьяна Михайловна.

Сценарий «Семнадцати мгновений» был в голове у Лиозновой целиком, знала она его досконально. В той самой сцене в кафе, когда я села за стол, мне сперва подали кофе с чайной ложечкой. А нужно было принести маленькую кофейную. Она это сразу заметила, случился почти скандал. Лиознова видела всё. Например, когда игравший Мюллера Леонид Броневой надевал в первый раз свой мундир, ему не нравилось, как сидел воротник, он его постоянно поправлял. Режиссер спросила Броневого, что не так. Тот ответил, что ему что-то мешает в районе шеи. Но в итоге Татьяна Михайловна попросила сделать из этой детали привычку для его героя на весь фильм.

На площадке она была строгая. То, что Татьяна Михайловна говорила, надо было выполнять. Но когда она формулировала задачу, то так всё подробно объясняла, что сразу уже можно было играть. Актеры понимали и любили ее, а она очень много вкладывала в них. Увлекала так, что там было не до трясучки, — сразу хотелось делать всё, что Лиознова просила.

Я даже не предполагала, конечно, что этот эпизод в кафе произведет такой эффект. А Татьяна Михайловна знала это сразу. Она как-то встретила меня и сказала, что вся студия говорит об этой сцене. Позвала посмотреть ее в зале. Сначала мы смотрели немое видео. Микаэл Таривердиев сначала написал оркестровую музыку, но, как мне потом рассказывали, понял, что она тут не подойдет — нужна совсем другая, мягкая мелодия. Он сел за рояль и сыграл ее. Как раз эта запись самого Таривердиева и вошла в фильм.

Итак, мы смотрим эпизод еще без звука. Вижу, что я как-то не так села, как-то не так посмотрела, пиджак плохо сидит... Зажигается свет в зале, Татьяна Михайловна спрашивает, как мне. Говорю, мол, какой ужас, как я снялась. А она в ответ: вон из студии! Два года со мной не разговаривала. Потом, правда, приглашала на пробы в фильм «Мы, нижеподписавшиеся», но там нужна была пожилая актриса, а я тогда еще не дошла до пенсионного возраста. Как меня гримеры ни старили, ничего не получалось…

Вслед за этой картиной у Лиозновой вышли в 1980-х еще две работы. Но после распада СССР она уже больше не снимала. Татьяна Михайловна была преданной коммунисткой до конца жизни. И ей было уже не о чем создавать кино. Поэтому она и ушла из профессии. Свои принципы у нее были во всем.

Элеонора Шашкова — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР

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