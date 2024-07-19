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Александр Ширвиндт. Биография

19 июля исполнилось 90 лет со дня рождения актера Александра Ширвиндта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Александр Ширвиндт — советский и российский актер, театральный режиссер, художественный руководитель и президент Московского академического театра сатиры, который он возглавлял более 20 лет. Имеет звание народного артиста РСФСР, является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». В июле 2024 года посмертно удостоен премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство».

Артист родился 19 июля 1934 года в Москве. Его отец скрипач Большого театра и музыкальный педагог Анатолий Ширвиндт. Мать, актриса Раиса Ширвиндт (в девичестве Кобыливкер), училась во Второй студии МХТ и была ученицей Немировича-Данченко, в дальнейшем работала в Московской филармонии.

В годы Великой Отечественной войны (ВОВ) будущего артиста с бабушкой эвакуировали в город Чердынь в Пермском крае. Там он пошел в первый класс. Школу он заканчивал уже в столице, после чего в 1952 году поступил в Театральное училище им. Б.В. Щукина, окончив его с отличием.

Уже через год Ширвиндта приняли в труппу Театра им. Ленинского комсомола (сегодня — Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова»), где он проработал до 1968 года. Затем он перешел в Театр на Малой Бронной, а в 1970 году вошел в актерский состав Театра сатиры, посвятив ему большую часть своей жизни.

В 2000 году Ширвиндт был назначен художественным руководителем театра, сменив Валентина Плучека. Артист покинул пост в сентябре 2021 года в возрасте 87 лет, заняв должность президента Театра сатиры, на которой он проработал вплоть до своей смерти.

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За творческую карьеру актер сыграл в десятках спектаклей и более чем в 50 фильмах, отметившись и громкими режиссерскими работами. Всесоюзную славу ему принесли роли в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром! «Самая обаятельная и привлекательная», «Вокзал для двоих» и «Трое в лодке, не считая собаки». Причем в последней картине Ширвиндт не только играет, но и исполняет песни. А в рязановской «Иронии судьбы» именно его голос звучит за кадром в размышлениях о типовой жилищной застройке в СССР в эпоху Брежнева.

Помимо работы в театре и кино, Ширвиндт снимался в сатирическом киножурнале «Фитиль» и ставил эстрадные номера совместно со своим другом и партнером актером Михаилом Державиным. Вместе они также вели телевизионные программы «Утренняя почта» и «Хочу знать».

Уже через год после окончания Щукинского училища Ширвиндт женился на архитекторе Наталье Белоусовой, внучке известного архитектора Владимира Семенова. Свадьба состоялась в 1957 году. Супруги прожили вместе 67 лет. В браке у них родился сын — Михаил Ширвиндт. Так же как и отец, он стал театральным актером, но затем выбрал профессию телеведущего.

Александр Ширвиндт умер 15 марта 2024 года в больнице. До своего юбилея актер не дожил четырех месяцев. Согласно его воле, тело кремировали. Урна с прахом народного артиста захоронена на центральной аллее Новодевичьего кладбища в Москве.

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