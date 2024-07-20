Преодолеть раскол

ЦИК Молдавии утвердила календарный план выборов президента и республиканского конституционного референдума, назначенных на 20 октября. В соответствии с ним, регистрация кандидатов будет проходить с 23 июля по 9 сентября, непосредственно избирательная кампания начнется 10 сентября и продлится до 18 октября. Период выдвижения и сбора подписей сторонников кандидатов, а также подачи документов для регистрации в качестве участника референдума начнется 21 августа, начало агитационной кампании — 20 сентября.

Помимо действующего президента Майи Санду о своем участии в предвыборной гонке уже заявили бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, председатель «Нашей партии» Ренато Усатый, бывшая башкан (глава, — «Известия») Гагаузии Ирина Влах, лидер Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику. В молдавских пабликах появилась информация о том, что журналистка и телеведущая Наталья Морарь также будет баллотироваться на пост президента.

Самым интересным сюжетом в разворачивающейся предвыборной кампании стало вероятное выдвижение единого кандидата от оппозиции. Этот вопрос неоднократно поднимался в последние годы. Ранее о намерении выдвинуть такого кандидата заявляли Ирина Влах, Ион Кику и блок «Победа», но без представления конкретной кандидатуры.

Однако, единый лидер оппозиции так и не появился. Виной тому не только разобщенность политических сил, оппонирующих власти, личные амбиции отдельно взятых политиков, но и умелые действия властей, направленных на раскол оппозиции, а также на откровенный прессинг лидеров оппозиции путем заведения уголовных дел против них. Рассмотрение этих уголовных дел, как правило, ничем не заканчивается, однако на весьма продолжительное время политик выбывает из активной политической жизни.

В результате к началу настоящей президентской кампании оппозиция пришла разобщенной, перспектива межпартийного диалога практически не просматривалась. Однако осознание безальтернативности проигрыша команде Санду, в случае если многочисленные партии выставят против нее своих лидеров, каждый из которых по отдельности ей проиграет, вывели процесс на новый уровень. 8 июля лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон инициировал дискуссию на этот счет, заявив, что он не будет баллотироваться на пост президента от ПСРМ и партия готова поддержать единого кандидата от оппозиции.

В качестве такового он предложил этнического гагауза Александра Стояногло и поставил вопрос о поддержке «народного, непартийного кандидата» со стороны всех оппозиционных сил. Игорь Додон предложил провести 10 июля встречу лидеров партий и политиков, способных сформировать платформу по поддержке единого кандидата. Он пригласил на нее лидера Компартии Владимира Воронина, Иона Кику, председателя Либерально-демократической партии Влада Филата, мэра Кишинева и лидера движения «Национальная альтернатива» Иона Чебана, Ирину Влах и других лидеров.

Однако встреча для обсуждения претендента на статус единого кандидата так и не состоялась. Публичного приглашения, как выяснилось, оказалось мало и часть представителей оппозиции заявили, что их не пригласили. Таким образом, партии взяли паузу, остерегаясь делать конкретные заявления на этот счет. Сам Александр Стояногло, согласившись быть единым кандидатом, предложил со встречей повременить.

Решение Игоря Додона не участвовать в выборах президента наблюдатели оценивают как смелое и в целом стратегически верное, а кандидатуру Стояногло — как достаточно нейтральную, напрямую не связанную с ПСРМ. У Додона весьма высокий антирейтинг, и, даже выйдя во второй тур вместе с Санду, он, скорее всего, проиграл бы. Сняв свою кандидатуру, он убрал препятствие для альтернативных кандидатов.

Что касается фигуры бывшего генерального прокурора, необходимо отметить не только отсутствие антирейтинга, но и весьма высокую узнаваемость в публичном пространстве страны. Причина — громкие судебные разбирательства с его участием.

Команда Санду пыталась избавиться от неудобного генпрокурора, обвинив его в коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением и указании ложных данных в декларациях. Однако посадить его не удалось, все обвинения были опровергнуты. Осенью прошлого года Стояногло выиграл дело о своем отстранении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Суд признал, что он был незаконно отстранен от должности и лишен права на справедливый суд.

Таким образом, Стояногло выступает в образе жертвы политического режима Санду, который выдержал колоссальное давление системы и фактически вышел победителем из продолжительной и нервной схватки с властью, что подтвердили своими решениями европейские судебные инстанции. Другими словами, он чист перед законом, что редкость для молдавского политикума, и электорат, конечно, учитывает это обстоятельство. Этот фактор с лихвой перекрывает его этническую принадлежность, что для Молдавии определенно становится новым явлением.

Более того, этнический фактор может сыграть даже на руку Стояногло. Впервые в истории современной Молдавии на пост главы государства претендует этнический гагауз. Это может стать существенным элементом в выстраиваемой электоральной стратегии, так как граждане, которые против объединения с Румынией и ликвидации молдавских языка и культуры, прекрасно знают непримиримую позицию гагаузов в этом вопросе. Они могут поддержать Стояногло только из-за уверенности, что он не сдаст молдавскую государственность.

Тот факт, что на днях Ирина Влах и Ренато Усатый заявили о выдвижении своих кандидатур на выборах, был воспринят многими наблюдателями как резкое сужение перспективы заполучить единого кандидата от оппозиции. Пока что свое решение не представили Партия коммунистов, блок «Победа», Ион Чебан. В среде правой оппозиции ситуация во много схожая. Ион Кику и Влад Филат понимают, что в нынешней ситуации поддержка Майи Санду чревата крахом их политического будущего в случае ее проигрыша на выборах.

Для кандидатуры Стояногло крайне важно, чтобы его поддержали ПСРМ и Илан Шор и его политформирования (блок «Победа») для утверждения его статуса единого кандидата от оппозиции. Влад Филат и Ион Чебан, скорее всего, не станут поддерживать единого кандидата.

Команда президента и правящая партия «Действие и солидарность» пока занимают выжидательную позицию, чтобы максимально точно оценить складывающиеся электоральные перспективы, набор потенциальных соперников, их ресурс и возможные комбинации по передаче голосов. Не слышно пока со стороны власти и жестких заявлений в отношении уже выдвинувших свои кандидатуры оппозиционных лидеров. Лишь вышедшее на прошлой неделе резонансное интервью Александра Стояногло, которое, по сути, стало презентацией предвыборной программы, спровоцировало высказывание Санду о «руке Кремля». Но такие оценки не стоит считать свежими и оригинальными.

В отношении интервью стоит заметить, что основные тезисы, содержащиеся в нем, взвешены и точны, а политическая повестка кандидата носит объединительный характер. Это резко контрастирует с позицией властей и правящей партии, разъединительной и местами сегрегационной по сути. А потому посылы из интервью, направленные не преодоление гражданского раскола и искусственного выбора между Россией и Западом, были весьма позитивно восприняты общественностью.

Совершенно очевидно, что власти в Кишиневе будут применять уже зарекомендовавший инструментарий в борьбе с оппозицией накануне выборов и сделают всё возможное, чтобы исключить потенциально опасных кандидатов из гонки, используя избирательную и судебную системы. Это будет касаться прежде всего Александра Стояногло, которого режим Санду ранее не смог полностью нейтрализовать как нелояльную фигуру. Высока вероятность, что не зарегистрируют Ирину Влах. Более того, есть основания полагать, что откажут в регистрации в качестве кандидата и Филату, чтобы он не забирал голоса проевропейски настроенного электората у Санду.

Руководство оппозиционных партий не может этого не понимать, и поэтому некоторые из них постараются как можно дольше официально не заявлять о своей позиции, с тем чтобы действовать в более ясной ситуации и с минимальными рисками. С учетом этих обстоятельств не исключено, что, к примеру, Ирина Влах сейчас будет стараться выглядеть как «непроходной» кандидат, лишенный существенной политической и электоральной поддержки. Это увеличит ее шансы на прохождение процедуры регистрации в качестве кандидата в президенты.

Автор — доктор политических наук, профессор РАНХиГС при президенте РФ, главный научный сотрудник РГГУ

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора