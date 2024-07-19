Историк объяснил появление Нобелевской премии

Нобелевская премия, вручаемая с 1901 года, является самой известной наградой для ученых. Почему ее основатель Альфред Нобель завещал свой капитал на ее вручение, выясняла программа «Тайны Чапман».

Альфред Нобель родился в 1833 году в Стокгольме. Для многодетной семьи мелкого предпринимателя Эммануила Нобеля это было тяжелое время: его фирма разорилась, кредиторы грозили упечь в долговую яму, сгорел дом, а с ним и все чертежи отца семейства. Нобель-старший был талантливым инженером, изобрел фанеру, резиновые ранцы-понтоны, скорострельное ружье. Чтобы поправить дела, он вместе с семьей переехал в Россию.

Нобели были хорошо приняты в новой стране. За изобретение мины царь Николай I одарил Эммануила Нобеля щедрой премией и сделал его членом комитета о подводных опытах. В Санкт-Петербурге заработал первый военный завод Нобеля, бесперебойную работу обеспечивали госзаказы.

«Занимался поставками мин и разработкой торпед для российской армии. Естественно его семья, его дети продолжили дело отца. Несмотря на то, что сама эта фабрика не сохранилась, они основали новые заводы и после изобретения динамита, который использовался в горнорудной промышленности», — рассказал историк Роман Харланов.

Для юного Альфреда русский язык стал вторым родным. У отца появились средства, чтобы дать детям блестящее образование, тем более что Альфред с юности был увлечен наукой.

«Он интересовался физикой, он интересовался химией, он интересовался естественными науками, он писал, кстати, был очень разносторонний человек, он пробовал себя в драматургии. «Изида», его пьеса знаменитая, была запрещена по политическим и религиозным соображениям, потом ее поставили все-таки. Но тем не менее это говорит о том, что это был человек широких взглядов и в общем-то весьма и весьма образованный», — отметил журналист Станислав Симонов.

В 1851 году на петербургском заводе Нобеля появилась вывеска: «Нобель и сыновья». 17-летний Альфред стал учеником инженера на заводе отца. А заодно — одним из самых перспективных женихов. По легенде, в это время Нобеля постигла любовная неудача. Его невеста предпочла другого, и соперники устроили математическую дуэль. Проигравший Нобель с тех пор возненавидел математику и в будущем не стал включать ее в список дисциплин своей премии.

«Мне кажется, просто математика не входила в его сферу интересов, всё очень просто. Думать, что у тебя математик увел жену или невесту, и поэтому всех остальных математиков лишать Нобелевской премии, на мой взгляд, это как бы очень узко. А он был человек широких взглядов», — отметил Симонов.

Нобель стал сутками пропадать в химической лаборатории своего учителя академика Николая Зимина и в итоге изобрел динамит, что стало прорывом для XIX века. Он стал дешевой и более эффективной заменой пороха. Однако семья Нобелей дорого заплатила за это изобретение: 3 сентября 1864 года во время очередных испытаний погиб младший из братьев Эмиль, а глава семейства Эммануил Нобель всю оставшуюся жизнь провел в инвалидном кресле.

При производстве и транспортировке динамита постоянно гибли люди, взлетали на воздух заводы и транспорт. Но в то же время благодаря ему были построены тоннели, мосты и каналы. Альфред Нобель стал открывать динамитные фабрики в Европе, что принесло ему огромные деньги. При этом он так и не завел семью и остался бездетным. Одиночество и склонность к депрессиям стали оборотной стороной предпринимательского успеха. Вдобавок к этому, в 1888 году в связи со смертью старшего брата Людвига в газете ошибочно опубликовали некролог с заголовком «торговец смертью мертв», и это сильно напугало Нобеля.

«Альфред Нобель понял, что если действительно бы он умер сейчас, то вошел бы в историю как изобретатель ужасного оружия — динамита. Он сделал всё возможное, чтобы увековечить свое имя в отрыве от этих изобретений, как мецената и филантропа, и принял решение большую часть своего капитала практически полностью передать в специальный фонд», — рассказал Харланов.

Нобель составил завещание, по которому передавал более 90% своего капитала на учреждение премии за выдающиеся достижения перед человечеством. Правда, после его смерти в 1896 году родственники попытались отсудить деньги, требуя посмертного признания изобретателя сумасшедшим.