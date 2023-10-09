Пол и дело: почему Нобелевкой по экономике отметили работу о женщинах
Вручение Нобелевской премии по экономике Клаудии Голдин за изучение роли женщин на рынке труда сейчас актуально на фоне сохранения гендерных различий в уровне доходов, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Они уверены: эта проблема до сих пор не решена, а неравенство влияет на демографию и экономику стран в целом. Например, в России уровень занятости и образования женщин достаточно высокий, однако гендерный разрыв в доходах достигает 70%. Исследование Клаудии Голдин объясняет причины таких отличий — в работе указаны барьеры, которые требуется устранить.
Неравенство на рынке
Королевская академия наук в Стокгольме присудила Нобелевскую премию в области экономических наук американке Клаудии Голдин. Награда получена «за улучшение понимания положения женщин на рынке труда», сообщил Нобелевский комитет. Там отметили, что автор раскрыла ключевые факторы гендерных различий на рынке, а также основные причины сохраняющегося разрыва в зарплатах.
— Понимание роли женщин в сфере труда важно для общества, — отметил председатель комитета по присуждению премии в области экономических наук Якоб Свенссон.
По его словам, благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин стали известны барьеры, которые, возможно, потребуется устранить в будущем. Автор изучила архивы и собрала данные из США за более чем 200-летний период, что позволило ей показать, как и почему гендерные различия в доходах и показателях занятости менялись с течением времени, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.
Присуждение Нобелевской премии по экономике профессору Клаудии Голдин
Несмотря на модернизацию и рост доли занятых женщин в XX веке, в течение длительного времени разрыв в доходах между полами практически не сокращался, отмечает Голдин. По ее словам, отчасти это связано с тем, что решения об образовании, которые влияют на возможности карьерного роста, принимаются в относительно юном возрасте.
«Если ожидания молодых женщин формируются на основе опыта предыдущих поколений, например их матерей, которые не вернулись на работу, пока дети не выросли, тогда развитие будет медленным», — пишет она. При этом доступ девушек к противозачаточным таблеткам сыграл важную роль и дал новые возможности для планирования карьеры, отмечается в исследовании.
Исторически гендерный разрыв в доходах в основном объяснялся различиями в образовании и выборе профессии. Однако автор показала, что основная часть этой разницы сейчас приходится на женщин, занятых в одной и той же профессии, и возникает с рождением первого ребенка.
Низкие ожидания
Клаудиа Голдин всю свою жизнь посвятила гендерным вопросам, отметила доцент базовой кафедры благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Захарова. Одна из ее первых работ, изданная еще в 1973 году, была как раз про экономическую эмансипацию.
В нынешнем исследовании, за которую Голдин получила Нобелевскую премию, был проанализирован и обобщен мировой опыт трудовой дискриминации, занятости и оплаты труда женщин, добавила Татьяна Захарова.
Несмотря на то что за последние 100 лет гендерными вопросами занимаются во всех странах и на разных уровнях, проблема до сих пор не решена, отметила эксперт. При этом от неравенства в любом случае страдает всё общество: демография, здоровье нации и экономика страны в целом, уверена она.
Вручение Голдин Нобелевской премии за исследование роли женщин на рынке труда — важное научное и общественное событие, уверена заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Карцева. Тем самым признается общественная значимость труда женщин, привлекается внимание к неразрешенным вопросам, пояснила она.
Проблема актуальна и для РФ. Уровень занятости женщин в России достаточно высок (53% против 67% у мужчин), уровень образования даже выше (41% против 30%), а зарплаты в среднем существенно меньше, отметила Марина Карцева.
При этом высокая доля гендерного разрыва в России (до 70%, по оценкам экспертов) не может быть связана с различиями квалификации, подчеркнула эксперт. Одна из основных причин такой ситуации — «штраф за материнство». Женщины, имеющие детей, особенно младшего возраста, находятся в менее выгодном положении на рынке труда, пояснила Марина Карцева. По ее словам, среди других факторов — деление на женские и мужские профессии, причем первые часто менее оплачиваемые (например, воспитатель детского сада, медсестра).
В 2022 году женщины формировали свои зарплатные ожидания на 26% ниже, чем мужчины (39,2 тыс. рублей против 53,3 тыс.), рассказала «Известиям» главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. В течение последних пяти лет изменений в разнице зарплатных ожиданий почти нет, подчеркнула она. Причем одна из причин сохранения существенного разрыва в доходах — это занижение ожиданий самими соискательницами.
В среднем женщины в 2023 году указывают зарплаты почти на 17 тыс. рублей ниже, чем мужчины. Минимальная разница (14 тыс.) характерна для самых молодых (18–21) и старших (61+) возрастных когорт, привела данные эксперт hh.ru. Гендерное неравенство, особенно в зарплатах, сохраняющееся годами — проблема на рынке труда, подытожила она.
Гендерный разрыв в уровне заработных плат в России составляет примерно 30% в пользу мужчин, отметил заместитель генерального директора «Работы.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков. Мужчины чаще занимают топ-менеджерские позиции в крупных компаниях, однако уже сейчас эта тенденция меняется и на рынке появляется больше женщин — руководителей высшего звена, отметил спикер.
В целом же мужчины хотели бы зарабатывать в месяц 196 тыс. рублей в месяц, а женщины — 161 тыс., поделился результатами одного из последних опросов Александр Ветерков.