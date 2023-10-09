Пол и дело: почему Нобелевкой по экономике отметили работу о женщинах

Вручение Нобелевской премии по экономике Клаудии Голдин за изучение роли женщин на рынке труда сейчас актуально на фоне сохранения гендерных различий в уровне доходов , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Они уверены: эта проблема до сих пор не решена, а неравенство влияет на демографию и экономику стран в целом. Например, в России уровень занятости и образования женщин достаточно высокий, однако гендерный разрыв в доходах достигает 70% . Исследование Клаудии Голдин объясняет причины таких отличий — в работе указаны барьеры, которые требуется устранить.

Неравенство на рынке

Королевская академия наук в Стокгольме присудила Нобелевскую премию в области экономических наук американке Клаудии Голдин. Награда получена «за улучшение понимания положения женщин на рынке труда» , сообщил Нобелевский комитет. Там отметили, что автор раскрыла ключевые факторы гендерных различий на рынке, а также основные причины сохраняющегося разрыва в зарплатах.

— Понимание роли женщин в сфере труда важно для общества , — отметил председатель комитета по присуждению премии в области экономических наук Якоб Свенссон.

По его словам, благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин стали известны барьеры, которые, возможно, потребуется устранить в будущем. Автор изучила архивы и собрала данные из США за более чем 200-летний период , что позволило ей показать, как и почему гендерные различия в доходах и показателях занятости менялись с течением времени, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Присуждение Нобелевской премии по экономике профессору Клаудии Голдин Фото: REUTERS/Tom Little

Несмотря на модернизацию и рост доли занятых женщин в XX веке, в течение длительного времени разрыв в доходах между полами практически не сокращался , отмечает Голдин. По ее словам, отчасти это связано с тем, что решения об образовании, которые влияют на возможности карьерного роста, принимаются в относительно юном возрасте.

« Если ожидания молодых женщин формируются на основе опыта предыдущих поколений, например их матерей, которые не вернулись на работу, пока дети не выросли, тогда развитие будет медленным », — пишет она. При этом доступ девушек к противозачаточным таблеткам сыграл важную роль и дал новые возможности для планирования карьеры, отмечается в исследовании.

Исторически гендерный разрыв в доходах в основном объяснялся различиями в образовании и выборе профессии. Однако автор показала, что основная часть этой разницы сейчас приходится на женщин, занятых в одной и той же профессии, и возникает с рождением первого ребенка .

Справка «Известий» В 2022 году Нобелевскую премию по экономике присудили американцам Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу за исследование в области банков и финансовых кризисов. Их работа подчеркивает необходимость поддержки кредитных организаций и недопущения их краха. В ее основе лежит анализ деятельности банков в эпоху Великой депрессии в США в 1930-х годах.

Низкие ожидания

Клаудиа Голдин всю свою жизнь посвятила гендерным вопросам , отметила доцент базовой кафедры благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Захарова. Одна из ее первых работ, изданная еще в 1973 году, была как раз про экономическую эмансипацию.

В нынешнем исследовании, за которую Голдин получила Нобелевскую премию, был проанализирован и обобщен мировой опыт трудовой дискриминации, занятости и оплаты труда женщин, добавила Татьяна Захарова.

Фото: Getty Images/SolStock

Несмотря на то что за последние 100 лет гендерными вопросами занимаются во всех странах и на разных уровнях, проблема до сих пор не решена , отметила эксперт. При этом от неравенства в любом случае страдает всё общество: демография, здоровье нации и экономика страны в целом , уверена она.

Вручение Голдин Нобелевской премии за исследование роли женщин на рынке труда — важное научное и общественное событие, уверена заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Карцева. Тем самым признается общественная значимость труда женщин, привлекается внимание к неразрешенным вопросам, пояснила она.

Проблема актуальна и для РФ. Уровень занятости женщин в России достаточно высок (53% против 67% у мужчин), уровень образования даже выше (41% против 30%), а зарплаты в среднем существенно меньше , отметила Марина Карцева.

При этом высокая доля гендерного разрыва в России (до 70%, по оценкам экспертов) не может быть связана с различиями квалификации , подчеркнула эксперт. Одна из основных причин такой ситуации — «штраф за материнство» . Женщины, имеющие детей, особенно младшего возраста, находятся в менее выгодном положении на рынке труда, пояснила Марина Карцева. По ее словам, среди других факторов — деление на женские и мужские профессии, причем первые часто менее оплачиваемые (например, воспитатель детского сада, медсестра).

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

В 2022 году женщины формировали свои зарплатные ожидания на 26% ниже, чем мужчины (39,2 тыс. рублей против 53,3 тыс.), рассказала «Известиям» главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. В течение последних пяти лет изменений в разнице зарплатных ожиданий почти нет, подчеркнула она. Причем одна из причин сохранения существенного разрыва в доходах — это занижение ожиданий самими соискательницами.

В среднем женщины в 2023 году указывают зарплаты почти на 17 тыс. рублей ниже, чем мужчины . Минимальная разница (14 тыс.) характерна для самых молодых (18–21) и старших (61+) возрастных когорт, привела данные эксперт hh.ru. Гендерное неравенство, особенно в зарплатах, сохраняющееся годами — проблема на рынке труда, подытожила она.

Гендерный разрыв в уровне заработных плат в России составляет примерно 30% в пользу мужчин , отметил заместитель генерального директора «Работы.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков. Мужчины чаще занимают топ-менеджерские позиции в крупных компаниях, однако уже сейчас эта тенденция меняется и на рынке появляется больше женщин — руководителей высшего звена, отметил спикер.

В целом же мужчины хотели бы зарабатывать в месяц 196 тыс. рублей в месяц, а женщины — 161 тыс., поделился результатами одного из последних опросов Александр Ветерков.