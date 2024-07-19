Несколько улиц в центре Москвы сделают пешеходными 20–21 июля

Несколько улиц в центре столицы станут пешеходными 20 и 21 июля из-за проведения фестиваля «Лето в Москве». Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила в пятницу, 19 июля, со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«Движение для транспорта будет закрыто с 06:00 20 июля до 23:59 21 июля на улице Большая Никитская, на улице Малая Бронная, на улице Большая Дмитровка, в Газетном переулке, на прилегающих улицах/переулках», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Двустороннее движение будет организовано на время проведения фестиваля в Спиридоньевском, Вознесенском и Среднем Кисловском переулках, пишет «Москва 24».

Также с 00:00 19 июля до 23:59 21 июля будет запрещена парковка на улицах Малая Бронная, Большая Никитская, Большая Бронная, Большая Дмитровка; в переулках: Газетном, Спиридоньевском, Дмитровском, Среднем Кисловском, Большом Кисловском, Малом Кисловском, Брюсовом, Леонтьевском и Калашном, передает ИА «Регнум».

Кроме этого, в районе проведения фестиваля будет запрещено движение средств индивидуальной мобильности и велосипедов, передает НСН.

Москвичи и гости столицы смогут побывать в спортзале под открытым небом и поиграть в бадминтон, шахматы и шашки, попрыгать на батуте. На Чистопрудном бульваре продолжится городской чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага», сообщается на сайте kp.ru.

Накануне сообщалось, что форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» станет местом, где гости смогут узнать о том, как вести правильный образ жизни в столице, передает RT.

Для посетителей будет подготовлено множество мероприятий, на которых они смогут как принять участие в лекциях, так и заняться активными видами спорта. Например, в Гостином Дворе запланированы серии выступлений ученых о старении и молодости. Там также будут организованы интерактивный музей «Узнай свой организм» и арт-пространство «Тупик вредных привычек», которые подойдут для посещения и взрослым, и детям.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что градостроительный комплекс столицы в рамках форума-фестиваля представит мультимедийную экспозицию «Город будущего», сообщает 360.ru.