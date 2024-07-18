Гости форума-фестиваля «Москва 2030» узнают о правильном образе жизни в столице

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» станет местом, где гости смогут узнать о том, как вести правильный образ жизни в столице. Об этом 18 июля сообщили на сайте мэра Москвы.

Для посетителей будет подготовлено множество мероприятий, на которых они смогут как принять участие в лекциях, так и заняться активными видами спорта. Например, в Гостином Дворе запланированы серии выступлений ученых о старении и молодости. Там также будут организованы интерактивный музей «Узнай свой организм» и арт-пространство «Тупик вредных привычек», которые подойдут для посещения и взрослым, и детям.

Активные мероприятия ждут гостей фестиваля в «Лужниках»: там будут подготовлены тематические зоны для поклонников разных видов спорта. На площадке «Под мостом» можно будет поиграть в баскетбол, на других попробовать себя в марафонах тренировок по зумбе, стретчингу, сайклу и джампингу. Там также будут проводиться мастер-классы для поклонников бега, стритбола, панна-футбола и классического футбола. Более того, этим летом на фестивале благодаря программе мэра Москвы «Мой район» будут доступны и зимние виды спорта, и развлечений: каток, сноуборд, лыжи и тренажеры, тюбинг и хоккей.

Более экзотические виды спорта будут представлены на объекте в парке искусств «Музеон»: гости смогут попробовать себя на тренажерах серфинга и в аэротрубе с помощью профессиональных тренеров, а также расслабиться на мастер-классах по йоге в гамаках.

С продукцией столичных производителей горожане смогут познакомиться на Болотной площади на маркете будущего «Сделано в Москве». А в десятках парках столицы будут организованы турниры и мастер-классы по самым разным видам спорта: взрослых и детей ждут пинг-понг, городки, латинские танцы, стритбол и футбол, а также лекции о правильном питании.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет с 1 августа по 8 сентября. Его посвятят инновациям, урбанистике и развитию мегаполиса.

Ранее, 17 июля, в Москве начался набор волонтеров для форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Перед выходом на смену каждый помощник пройдет обучение. Подготовка включает занятия, в частности, посвященные правилам общения с различными категориями граждан, в том числе с детьми и людьми с особенностями здоровья. Наиболее активные волонтеры получат различные поощрительные подарки, в том числе колонки, фитнес-браслеты и так далее. Кроме того, участие в организации мероприятия будет отражено в личных электронных книжках волонтеров.