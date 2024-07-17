Заммэра Сергунина сообщила о наборе волонтеров на форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030»

В столице стартовал набор волонтеров, которым предстоит участвовать в проведении форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина, отметив, что присоединиться приглашают горожан в возрасте от 14 лет.

Масштабное мероприятие пройдет с 1 августа по 8 сентября. Его посвятят инновациям, урбанистике и развитию мегаполиса. «В организации помогут больше пяти тысяч московских волонтеров. Их можно будет встретить на центральных и районных площадках, таких как Манежная площадь, парк искусств «Музеон», олимпийский комплекс «Лужники», инновационный центр «Сколково». Заявки принимаются на сайте «Мосволонтера» до конца августа», — отметила Сергунина.

Волонтеры будут рассказывать о программе мероприятия, помогать в навигации посетителей, проведении деловых событий и работе пресс-центра. Те горожане, которые знают иностранные языки, займутся информированием зарубежных участников и сопровождением спикеров из других стран.

Перед выходом на смену каждый помощник пройдет обучение. Подготовка включает занятия, в частности, посвященные правилам общения с различными категориями граждан, в том числе с детьми и людьми с особенностями здоровья.

Наиболее активные волонтеры получат различные поощрительные подарки, в том числе колонки, фитнес-браслеты, зонты и другие полезные предметы. Кроме того, участие в организации мероприятия будет отражено в личных электронных книжках волонтеров.