Аналитики констатировали возросший спрос в России на китайские смартфоны

Аналитики, подведя итоги продаж смартфонов по результатам первого полугодия 2024 года, зафиксировали высокий интерес россиян к устройствам китайского производства. Как сообщает 19 июля «Российская газета», среди лидеров по популярности у покупателей — бренды Infinix, Tecno и OnePlus.

Согласно данным портала «Авито», многие популярные модели смартфонов за последние три месяца подешевели в среднем на 6%. За это время количество приобретений смартфонов бренда Infinix увеличилось в два раза, Tecno — возросло на 69%, а рост продаж гаджетов OnePlus составил 23%.

В компании МТС заметили аналогичную тенденцию. Там рассказали, что в сегменте флагманских устройств с января по июнь 2024 года продажи смартфонов из КНР стоимостью дороже 50 тыс. рублей возросли в 3,5 раза.

При этом самым любимым брендом у россиян по-прежнему остается американский Apple. В свою очередь, южнокорейский Samsung продолжает терять долю на рынке.

Ранее, 18 июля, газета РБК, ознакомившись с данными «Марвел-Дистрибуции», сообщила, что американская корпорация Apple не вошла в топ-5 брендов по продажам смартфонов в России, уступив места в списке китайским и южнокорейской компании Samsung. Так, в первом полугодии 2024 года в топ-5 брендов по продажам смартфонов в натуральном выражении вошли китайские производители Redmi (22,9%), Tecno (15,6%), Realme (11,5%) и Infinix (11%). На пятом месте оказалась компания Samsung (10,4%). Согласно представленным данным, последняя еще в 2023-м занимала третье место.