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Apple вытеснили из топ-5 брендов по продажам смартфонов в России

РБК: продукцию Apple вытеснили из топ-5 брендов по продажам смартфонов в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Американская корпорация Apple не вошла в топ-5 брендов по продажам смартфонов в России, уступив места в списке китайским и южнокорейской компании Samsung. Об этом 18 июля сообщает РБК, ознакомившись с представленными данными «Марвел-Дистрибуции».

В I полугодии 2024 года в топ-5 брендов по продажам смартфонов в натуральном выражении вошли китайские производители Redmi (22,9%), Tecno (15,6%), Realme (11,5%) и Infinix (11%). На пятом месте оказалась южнокорейская компания Samsung (10,4%). Согласно представленным данным, последняя еще в 2023-м занимала третье место.

При этом Apple в денежном выражении возглавила рынок. Ее доля составила 34,5%. Следующими в топе оказались Samsung (16,4%), Redmi (13,3%), Tecno (7,6%) и Infinix (5,5%).

Кроме того, американская компания вошла в топ-5 по продажам ноутбуков в штучном выражении. Она заняла четвертую строчку с долей 6,9%.

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В июне агентство Reuters сообщало, что Apple впервые за пять месяцев стала самой дорогой компанией в мире, сместив Microsoft с первой строчки рейтинга. Корпорация вырвалась вперед в гонке за доминирование на следующий день после презентации новых функций с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) и программных улучшений для своих устройств.

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