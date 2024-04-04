iOS зла: Apple заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства

ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства. Речь идет о невозможности использовать в РФ систему iOS для получения банковских услуг и совершения оплаты . Сейчас там действует только отключенный в РФ Apple Pay, а вот Mir Pay, SberPay и другие российские аналоги — нет. Закрытие бесконтактных платежей для сторонних организаций может свидетельствовать о нарушении закона о защите конкуренции — компания выступает монополистом в этой сфере , полагают в службе.

С ограниченным доступом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у Apple подробную мотивированную позицию по вопросу доступа российских платежных систем к бесконтактной оплате в ОС iOS . Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе антимонопольного органа.

— В настоящее время российские пользователи iOS-устройств (в том числе приобретенных во время их официальных продаж в РФ) фактически не могут применять их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты . Так, Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства отечественных финорганизаций. Также компания не позволяет устанавливать на свои устройства приложения не из App Store, — сообщили в антимонопольном органе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Вместе с тем технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для Apple Pay, в которой нельзя привязать российские банковские карты . Это делает невозможным использование на «яблочных» устройствах систем Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay и других , констатировали в службе.

Также там отметили, что согласно пресс-релизу Apple от 25 января 2024 года, компания внесет в iOS, Safari и App Store ряд изменений для пользователей своих устройств в странах Евросоюза, которые позволят устанавливать альтернативные магазины приложений , а также откроют доступ к NFC для других систем бесконтактной оплаты.

В этой связи антимонопольная служба пришла к выводу о наличии у Apple технической возможности внести соответствующие изменения на равных условиях и для российских разработчиков .

— По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства . Она создает преимущественные условия для собственных приложений и решений сторонних организаций, зарегистрированных не в РФ, а также для Apple Pay по сравнению с российскими платежными системами, — пояснили в службе.

Как выяснили «Известия», оператор системы «Мир»​​​​​​ — АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) — также направил жалобу в ФАС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Обращение НСПК поступило и будет рассмотрено в установленном порядке. Служба также направила Apple запрос с целью установить все обстоятельства . В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства примет меры реагирования, — рассказали «Известиям» в пресс-службе антимонопольного органа.

«Известия» обратились в НСПК с просьбой прокомментировать причину обращения в ФАС. Также редакция направила запросы в ЦБ и крупнейшие банки с предложением высказать их позицию по ситуации с Apple, а также в саму компанию.

При желании вернуться

На сегодняшний день iPhone в нашей стране использует около 15% владельцев смартфонов , предположил руководитель проекта Content-Review Сергей Половиков. Это платежеспособная аудитория, она интересна банкам, и они хотели бы предоставлять ей удобные инструменты для бесконтактной оплаты, считает эксперт.

— Действия ФАС и НСПК логичны — принять как есть блокировку доступа отечественных финтех-продуктов в NFC они просто не могут , — отметил эксперт.

Однако, по его словам, Apple вряд ли откроет этот доступ — американская компания не имеет право вести дела с подсанкционными российскими организациями , напомнил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Поэтому дело, скорее всего, закончится крупным штрафом для Apple — организация выплачивает их, что свидетельствует о ее желании вернуться в РФ в случае ослабления санкций , полагает Сергей Половников.

Ранее ФАС уже уличала Apple в нарушении антимонопольного законодательства. В феврале 2023 года «яблочный» производитель выплачивал штраф в размере 906 млн рублей — он был назначен службой в 2020 году по обращению «Лаборатории Касперского», где утверждали, что американская компания отказывает прямым конкурентам в продвижении их продуктов в iOS.

В январе этого года Apple выплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей по решению ФАС, вынесенному в июле 2022-го. Тогда компания запретила разработчикам информировать клиентов внутри приложений о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы.

Сергей Половников считает, что российские пользователи iPhone уже адаптировались к жизни без Apple Pay : банки выпускают клеящиеся платежные стикеры, на «яблочных» смартфонах доступна оплата по QR-кодам.

За злоупотребление доминирующим положением Apple могут привлечь к административной ответственности и назначить оборотный штраф , полагает партнер практики конкурентов права BGP Litigation Ирина Акимова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— На первый взгляд подобные действия Apple действительно свидетельствуют о необоснованном ограничении возможности пользователей iOS получать банковские услуги и совершать оплату удобным для них способом, а также о злоупотреблении компанией доминирующим положением в виде навязывания невыгодных условий договора (п. 3 ч. 1 с. 10 закона «О защите конкуренции»). Вместе с тем этому предшествуют проведение анализа состояния конкуренции на рынке, оценка тех или иных действий с точки зрения наличия негативных последствий , — пояснила она.

Бесконтактные платежи на iOS сейчас действительно перекрыты. Стикер — единственный вариант, но это, по сути, та же карта без привязки к какому-либо телефону, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

— У смартфонов с Android выбор вариантов достаточно широкий, но в основном все приложения завязаны на систему «Мир». Mir Pay позволяет платить такими картами любого банка . Оно было убрано из магазина приложений Google, но в его российском аналоге или вручную с сайта может быть загружено, — отметил эксперт.

По его словам, у некоторых кредитных организаций есть собственные системы бесконтактной оплаты, например у «Сбера», Альфа-банка, «Тинькофф». У обладателей телефонов Huawei — Huawei Pay, работающая с картами Union Pay.