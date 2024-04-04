iOS зла: Apple заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства
ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства. Речь идет о невозможности использовать в РФ систему iOS для получения банковских услуг и совершения оплаты. Сейчас там действует только отключенный в РФ Apple Pay, а вот Mir Pay, SberPay и другие российские аналоги — нет. Закрытие бесконтактных платежей для сторонних организаций может свидетельствовать о нарушении закона о защите конкуренции — компания выступает монополистом в этой сфере, полагают в службе.
С ограниченным доступом
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у Apple подробную мотивированную позицию по вопросу доступа российских платежных систем к бесконтактной оплате в ОС iOS. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе антимонопольного органа.
— В настоящее время российские пользователи iOS-устройств (в том числе приобретенных во время их официальных продаж в РФ) фактически не могут применять их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты. Так, Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства отечественных финорганизаций. Также компания не позволяет устанавливать на свои устройства приложения не из App Store, — сообщили в антимонопольном органе.
Вместе с тем технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для Apple Pay, в которой нельзя привязать российские банковские карты. Это делает невозможным использование на «яблочных» устройствах систем Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay и других, констатировали в службе.
Также там отметили, что согласно пресс-релизу Apple от 25 января 2024 года, компания внесет в iOS, Safari и App Store ряд изменений для пользователей своих устройств в странах Евросоюза, которые позволят устанавливать альтернативные магазины приложений, а также откроют доступ к NFC для других систем бесконтактной оплаты.
В этой связи антимонопольная служба пришла к выводу о наличии у Apple технической возможности внести соответствующие изменения на равных условиях и для российских разработчиков.
— По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Она создает преимущественные условия для собственных приложений и решений сторонних организаций, зарегистрированных не в РФ, а также для Apple Pay по сравнению с российскими платежными системами, — пояснили в службе.
Как выяснили «Известия», оператор системы «Мир» — АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) — также направил жалобу в ФАС.
— Обращение НСПК поступило и будет рассмотрено в установленном порядке. Служба также направила Apple запрос с целью установить все обстоятельства. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства примет меры реагирования, — рассказали «Известиям» в пресс-службе антимонопольного органа.
«Известия» обратились в НСПК с просьбой прокомментировать причину обращения в ФАС. Также редакция направила запросы в ЦБ и крупнейшие банки с предложением высказать их позицию по ситуации с Apple, а также в саму компанию.
При желании вернуться
На сегодняшний день iPhone в нашей стране использует около 15% владельцев смартфонов, предположил руководитель проекта Content-Review Сергей Половиков. Это платежеспособная аудитория, она интересна банкам, и они хотели бы предоставлять ей удобные инструменты для бесконтактной оплаты, считает эксперт.
— Действия ФАС и НСПК логичны — принять как есть блокировку доступа отечественных финтех-продуктов в NFC они просто не могут, — отметил эксперт.
Однако, по его словам, Apple вряд ли откроет этот доступ — американская компания не имеет право вести дела с подсанкционными российскими организациями, напомнил он.
Поэтому дело, скорее всего, закончится крупным штрафом для Apple — организация выплачивает их, что свидетельствует о ее желании вернуться в РФ в случае ослабления санкций, полагает Сергей Половников.
Ранее ФАС уже уличала Apple в нарушении антимонопольного законодательства. В феврале 2023 года «яблочный» производитель выплачивал штраф в размере 906 млн рублей — он был назначен службой в 2020 году по обращению «Лаборатории Касперского», где утверждали, что американская компания отказывает прямым конкурентам в продвижении их продуктов в iOS.
В январе этого года Apple выплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей по решению ФАС, вынесенному в июле 2022-го. Тогда компания запретила разработчикам информировать клиентов внутри приложений о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы.
Сергей Половников считает, что российские пользователи iPhone уже адаптировались к жизни без Apple Pay: банки выпускают клеящиеся платежные стикеры, на «яблочных» смартфонах доступна оплата по QR-кодам.
За злоупотребление доминирующим положением Apple могут привлечь к административной ответственности и назначить оборотный штраф, полагает партнер практики конкурентов права BGP Litigation Ирина Акимова.
— На первый взгляд подобные действия Apple действительно свидетельствуют о необоснованном ограничении возможности пользователей iOS получать банковские услуги и совершать оплату удобным для них способом, а также о злоупотреблении компанией доминирующим положением в виде навязывания невыгодных условий договора (п. 3 ч. 1 с. 10 закона «О защите конкуренции»). Вместе с тем этому предшествуют проведение анализа состояния конкуренции на рынке, оценка тех или иных действий с точки зрения наличия негативных последствий, — пояснила она.
Бесконтактные платежи на iOS сейчас действительно перекрыты. Стикер — единственный вариант, но это, по сути, та же карта без привязки к какому-либо телефону, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.
— У смартфонов с Android выбор вариантов достаточно широкий, но в основном все приложения завязаны на систему «Мир». Mir Pay позволяет платить такими картами любого банка. Оно было убрано из магазина приложений Google, но в его российском аналоге или вручную с сайта может быть загружено, — отметил эксперт.
По его словам, у некоторых кредитных организаций есть собственные системы бесконтактной оплаты, например у «Сбера», Альфа-банка, «Тинькофф». У обладателей телефонов Huawei — Huawei Pay, работающая с картами Union Pay.