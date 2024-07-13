Сложение без вычитания: спрос на новые раскладные смартфоны вырос на треть

Предзаказ на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 в России выросли по сравнению с аналогичными моделями прошлого года примерно на 25% и более . Об этом «Известиям» рассказали продавцы гаджетов и эксперты. Эти гаджеты пользуются повышенным спросом, поскольку компания решила практически все технические проблемы аппаратов нового формата, отмечают эксперты . В новых «раскладушках» впервые предустановлен искусственный интеллект, при этом цены остались на уровне прошлого года .

Игра на повышение

Предзаказ новых складных смартфонов Samsung в РФ ощутимо выше по сравнению с прошлогодней линейкой южнокорейских «раскладушек» . Об этом «Известиям» рассказали ритейлеры и отраслевые эксперты. Фактически речь идет о предварительных продажах, поскольку пользователи полностью или частично оплачивают аппараты .

Смартфоны Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold 6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 были представлены 10 июля. В смартфонах используется обновленная система искусственного интеллекта Galaxy AI. Galaxy Z Fold6 будет доступен в cером, розовом и темно-синем цветах, Galaxy Z Flip6 — в сером, желтом, голубом и мятном . Это первые складные смартфоны Samsung, в которые искусственный интеллект интегрирован по умолчанию . Оба смартфона Galaxy Z Fold6 и Flip6 используют мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy, оптимизированный для обработки данных с помощью искусственного интеллекта. Производитель подчеркивает, что процессор обеспечивает улучшенную графику наряду с повышенной общей мощностью .

Как сообщают ритейлеры, цены на новые складные аппараты составят от 119,99 тыс. рублей (Galaxy Z Flip6 с 256 Гб памяти) до 229,99 тыс. рублей (Galaxy Z Fold6 c 1 Тб) .

— Итоги первого дня предзаказа новых продуктов показали активный интерес пользователей к таким гаджетам с искусственным интеллектом. Общий предзаказ по сравнению с предыдущим годом выше на 34% , — отметила представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина. — Самыми популярными у пользователей стали модели Galaxy Z Fold6 512 Гб синего цвета и серый Galaxy Z Fold6 512 Гб . Среди моделей Galaxy Z Flip6 покупатели чаще всего выбирали гаджеты серого и мятного цветов объемом памяти 512 Гб, добавила она.

По итогам первого дня предзаказов количество заявок на Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 почти на четверть выше по сравнению с количеством заявок на Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5 за первый день предзаказов в 2023 году , сообщили «Известиям» в МТС.

— Мы связываем рост интереса к новой линейке с внедрением искусственного интеллекта (ИИ). Аналогичный тренд мы видим и в первой линейке смартфонов Samsung с ИИ — Galaxy S24. За первые пять месяцев с момента появления Galaxy S24 на российском рынке продажи линейки оказались на 80% выше по сравнению с продажами Galaxy S23 в прошлом году . По сравнению с Galaxy S22 рост составил 113%, по сравнению с линейкой S21 — 124%, — отметил представитель оператора.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Предзаказ новых устройств линейки Samsung Galaxy Fold за первые сутки на 25% превысил прездаказ предыдущей модели этой линейки за такое же время, сообщили в «Вымпелкоме».

В сети «М.Видео – Эльдорадо» за первые сутки с момента презентации новинок и старта предзаказов на Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 их количество выросло в два раза относительно предыдущего поколения за аналогичный период , сообщили «Известиям» в компании.

— Ожидаем, что новинки будут доступны на Wildberries с 17 июля. В продажу поступят модели смартфонов Galaxy Fold6 и Flip6, а также новые наушники Buds3 Pro , — отметили в пресс-службе маркетплейса. Опыт продаж линейки Samsung Galaxy S24 показал, что интерес к ней подогрел искусственный интеллект .

Но сейчас наличие ИИ уже не является отличительной особенностью, так как с апреля прошивка с искусственным интеллектом доступна и на предыдущих моделях , уточнили в Wildberries.

Ума смартфоны

О том, что интерес к складным смартфонам в РФ растет, участники рынка рассказывали «Известиям» и ранее. Например, в «М.Видео – Эльдорадо» по итогам января – сентября 2023-го они подскочили в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе компании.

Как утверждают в «М.Видео – Эльдорадо» теперь, в первом полугодии 2024-го россияне купили в этой сети на 27% больше складных смартфонов в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года . Количество брендов-производителей увеличилось с двух (Samsung и Huawei) в 2022-м до пяти (добавились Motorola, OPPO, Tecno) в 2023-м, отметили в компании. А через год их стало уже шесть — на рынок раскладных и складных смартфонов вышел Honor.

— В III квартале 2023-го на российском рынке было реализовано 21,4 тыс. складных смартфонов на общую сумму 2,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились почти в четыре раза в штуках и в деньгах , — сообщили «Известиям» в пресс-службе МТС.

По данным ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, спрос на аппараты Samsung Galaxy Z Fold6 вырос в ходе текущего предзаказа по сравнению с предыдущей моделью примерно на 30%. В случае Flip6 это около 25% , считает он. Этот предзаказ — фактически отложенная до второй половины июля продажа, поскольку он платный, отмечает эксперт.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Спрос на сгибающиеся смартфоны в России растет — они стали интересными модными аксессуарами, которые выигрышно смотрятся на фоне традиционных смартфонов-моноблоков . Несмотря на то что на рынке появляется все больше новых предложений в таком форм-факторе, Samsung по-прежнему остается лидером в сегменте раскладушек, — отметил он. — Увеличение интереса на новинки южнокорейского вендора связаны с тем, что компания всё устраняет «детские ошибки», связанные с гибкими дисплеями, усиливает их качественные характеристики прочность .

При этом цены по сравнению с прошлыми моделями не выросли, а искусственный интеллект добавляет гаджетам популярность : всё больше покупателей хотят понять, какие преимущества он дает, считает Эльдар Муртазин.