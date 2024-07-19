Суд приговорил диверсанта к 18 годам тюрьмы за подрыв газопровода в Крыму
Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы россиянина Сергея Ежова, подорвавшего газопровод в поселке Кореиз вблизи Ялты в июне 2023 года. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба суда.
«В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Было установлено, что в 2022 году мужчину в Днепропетровской области завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), под их руководством он прошел курс спецподготовки, после чего отправился в Крым.
В июне прошлого года СБУ передала Ежову инструкцию по самостоятельному изготовлению бомбы. Позже мужчина поместил самодельное устройство на поверхность газопровода в поселке Кореиз и дистанционно его взорвал.
ФСБ задержала Ежова с 2 кг взрывчатки «С-4» 9 августа прошлого года. Позже службой было опубликовано видео допроса диверсанта.
Тогда он рассказал, что сотрудники СБУ шантажировали его, предложив только два варианта — оказаться в тюрьме за прошлую деятельность или работать на них. Спецслужба сильно торопила злоумышленника осуществить данный теракт, постоянно ему напоминая, что только после этого он сможет увидеть семью.