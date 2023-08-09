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Появились кадры допроса подорвавшего газопровод в Крыму диверсанта

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Фото: скриншот
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Кадры допроса диверсанта, который был задержан в Крыму из-за подрыва газопровода по заданию украинских спецслужб, были опубликованы пресс-службой ФСБ в среду, 9 августа.

Задержанный рассказал, что Украина его завербовала. Сотрудники спецслужбы шантажировали его, предложив только два варианта — оказаться в тюрьме за прошлую деятельность или работать на Службу безопасности Украины (СБУ). Мужчина выбрал второе и написал расписку о том, что не будет раскрывать свою связь с украинской спецслужбой ни при каких условиях.

«Агент» СБУ рассказал, что его первыми заданиями стали переезд в Крым и продление российского гражданства, далее ведение там подрывной деятельности. Для этого ему на дорогу дали $3 тыс. и отправили в Крым.

Действия задержанного тщательно контролировались украинской спецслужбой по электронной почте GMail. Там они писали друг другу сообщения в черновики и сохраняли их, чтобы другой затем мог войти в почту и прочесть их, не отправляя.

После приезда диверсант начал готовиться к осуществлению подрыва. У него были координаты тайника, в котором лежали все нужные части для произведения взрыва. СБУ сильно торопили злоумышленника осуществить данный теракт, постоянно ему напоминая, что только после этого он сможет увидеть семью.

Он также добавил, что сразу после преступления уехал из города проживания в Коктебель на отдых. Однако через некоторое время он был задержан ФСБ России.

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Ранее, 9 августа, сообщалось, что диверсанта задержали в Крыму с 2 кг взрывчатки «С-4». Тогда было установлено, что задержанный был завербован в Павлограде Днепропетровской области в июне 2022 года. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки и был направлен в Крым. 23 июня он подорвал газопровод в поселке Кореиз, используя устройство, переданное через тайник.

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