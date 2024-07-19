Боязнь роста: подорожают ли покупки в интернете

Купить товар в интернете станет сложнее, утверждают участники рынка интернет-торговли. Согласно новым обсуждаемым поправкам в Таможенный кодекс ЕАЭС, товары для трансграничной электронной коммерции выделят в отдельную категорию. Справедливы ли эти опасения и чего ждать продавцам и потребителям, разбирались «Известия».

Повышение цен на маркетплейсах: что подорожает

Новая глава 43.1 Таможенного кодекса ЕАЭС устанавливает особенности порядка и условий ввоза на таможенную территорию товаров электронной торговли, включая регулирование таможенных операций, процессы декларирования.

Регулирование распространяется именно на В2С торговлю, то есть на обычных граждан, а не на коммерческие отношения между продавцами и платформами (В2В). Фактически это товары, заказанные за рубежом физическими лицами для некоммерческих целей, разъясняет руководитель Центра-ОЭСР ИПЭИ Президентской Академии Антонина Левашенко.

— При этом регулирование не распространяется на товары продавцов из стран из ЕАЭС и действует только на остальных иностранных продавцов, — подчеркнула эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Она добавила, что у комиссии есть правомочия исключать из регулирования отдельные виды товаров.

— По новым правилам, товар должен будет декларировать покупатель. Это влечет за собой возникновение правовых вопросов относительно того, должен ли покупатель соблюдать требования технических регламентов или маркировки, действующие в странах, и каким образом, — пояснила Левашенко.

При этом контролировать декларирование, уплату пошлин и другие процессы должен будет оператор электронной торговли. Также откроются специальные таможенные склады для товаров e-commerce.

Новые правила, скорее всего, ратифицируют до конца июля 2024 года.

Почему подорожают товары из-за рубежа

По мнению большинства участников интернет-торговли, озвученный подход сделает покупку товаров из-за рубежа значительно дороже.

Направление Global сейчас активно развивают Ozon и Wildberries, а китайский AliExpress давно заполонили российские продавцы.

Как поясняет пресс-служба Wildberries, раньше товары, которые пользователи приобретали через онлайн-площадку, считались приобретенными для личного пользования. Но сейчас для товаров электронной торговли пока не предусмотрено тех же инструментов регулирования, которые действуют на товары для личного пользования. В частности, речь идет о мерах нетарифного регулирования и пороге беспошлинной торговли.

«Мы считаем целесообразным распространить на товары электронной торговли те же меры, что и на товары для личного пользования с аналогичным порогом беспошлинной торговли на уровне 200 евро и более», — комментирует представитель площадки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В противном случае, подчеркнули в пресс-службе Wildberries, популярные у россиян позиции могут подорожать из-за необходимости платить пошлины. «Клиенты, как правило, заказывают за пределами ЕАЭС недорогой текстиль, товары для дома, электронику. Если беспошлинный порог для товаров электронной торговли не будет предусмотрен, покупателям придется оплатить не только стоимость товара, но и пошлину, размер которой может варьироваться», — заявил представитель компании.

Кроме того, ввоз некоторых групп товаров станет практически невозможным из-за обязанности оформить разрешительную документацию, которая может лечь на покупателя. «Также сильно увеличатся сроки доставки», — подчеркнули в пресс-службе Wildberries.

Маркетплейсы хотят изменений в законодательстве

Изменение правил электронной торговли в первую очередь коснется маркетплейсов, у которых трансграничная торговля является значимой частью бизнеса.

«Ратифицируемый кодекс необходим для создания единых правил развития электронной торговли ЕАЭС с другими странами, но без принятия дополнительных нормативных актов он создает риски для покупателей во всех странах союза», — заявили «Известиям» в пресс-службе Ozon.

В пресс-службе маркетплейса утверждают, что без принятия дополнительных документов товары электронной торговли, приобретаемые физлицами, будут приравнены к коммерческим партиям по правилам ввоза в ЕАЭС.

«Это значит, что на каждый заказанный товар покупатель будет вынужден оформить такой же пакет разрешительных документов, как крупный бизнес оформляет на коммерческую партию. Оформление всех сертификатов, нотификаций и деклараций соответствия на индивидуальную посылку будет многократно превышать стоимость самого товара и занимать до трех месяцев. А с отдельными категориями пройти процедуру со штучным товаром будет в принципе невозможно», — заявили «Известиям» в компании.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Также на данный момент ни одна из стран не обратилась к Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с вопросом о создании порога беспошлинного ввоза для товаров электронной торговли, отметили в пресс-службе.

«Если ситуация не изменится, пострадают покупатели, ведь цены на все товары из-за пределов ЕАЭС вырастут на 15%», — уверены в Ozon.

В пресс-службе Ozon подчеркнули, что надеются на принятие дополнительных правовых актов в ближайшее время.

«Это особенно важно для покупателей в регионах со средним и низким уровнем доходов. В 65% случаев покупателями товаров из-за рубежа на Ozon выступают жители мелких и средних городов, для которых цена на товар — более важный фактор, чем срок доставки. Трансграничный канал дает им возможность покупать качественные товары, но практически не конкурирует с местными производителями как с точки зрения ключевых категорий и сроков доставки, так и объема рынка», — добавили в пресс-службе маркетплейса.

На запросы «Известий» в маркетплейсе экосистемы «Сбер» и в «Яндекс.Маркете» не ответили.

Техника, электроника: что пропадет с электронных «витрин»

Внесенные в Таможенный кодекс изменения усложнят процесс оформления зарубежных покупок, что также приведет к снижению ассортимента импортных товаров, полагает эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

Эксперт обозначил группы товаров, в которых, вероятно, стоит ожидать проблем.

— Это техника и электроника — крупнейшая по обороту на интернет-площадках группа товаров, в которой традиционно очень высокая доля импорта (до 90%). Также пострадают другие категории, в частности детские товары, товары для дома, косметика, одежда и обувь, — рассказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В свете изменения межстранового таможенного законодательства логичнее направить больше сил на поддержку отечественного производителя как на федеральном, так и региональном уровнях. Российские компании смогут реализовать продукцию по ценам дешевле, чем будет обходиться ввоз аналогичных товаров из ЕАЭС, и это можно назвать поддерживающим фактором, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Это оценят и покупатели на тех же маркетплейсах: для большинства приоритетна не страна изготовления и даже не марка, а стоимость заказа.

— Огромная доля покупок из стран ЕАЭС приходится на продукцию легкой промышленности. Следовательно, необходимо продвигать российский легпром. В частности, высокую эффективность показали госпрограммы по льготному кредитованию проектов текстильной промышленности, программы софинансирования, кампании по продвижению промышленной ипотеки и т.д. Например, по программе «Легпром» в Башкортостане можно получить льготный заем на сумму от 4 до 40 млн рублей под 1-2% годовых, — прокомментировала аналитик.

Вместе с тем такой подход подходит не всем отраслям, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман

— Импортозаместить технику и электронику пока не представляется возможным. Производители мировых брендов не спешат снизить затраты на транспортировку и растаможку за счет открытия заводов в России, — рассказал он изданию.