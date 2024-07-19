Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью
Американский журналист Такер Карлсон после февральского интервью с президентом России Владимиром Путиным побеседовал с главой государства без камер. Детали разговора Карлсон раскрыл 18 июля в интервью The Wall Street Journal.
«Карлсон говорит, что после того, как камеры были выключены, он и Путин поговорили наедине, вдали от съемочной группы и телохранителей», — говорится в материале.
По словам журналиста, президент РФ выразил обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине. Также он отметил, что некоторые члены администрации США, «имеющие корни на Украине», препятствуют усилиям по достижению мира.
Ранее, 14 мая, Карлсон заявил, что Путин производит более яркое впечатление, нежели американский лидер Джо Байден. Он назвал президента России интересным и умным человеком.
9 февраля было опубликовано интервью Путина Карлсону, длившееся более двух часов. Российский лидер рассказал о том, как складывалась Киевская Русь, а затем единое российское государство со столицей в Москве, а также указал на предпосылки развития национализма на территории Украины. Также президент РФ ответил на вопросы о НАТО, США, Китае, взрывах на «Северных потоках» и освобождении американского журналиста Эвана Гершковича, который был обвинен в России в шпионаже.
Карлсон впервые прилетел в Россию 3 февраля. Его визит в Москву вызвал неоднозначную реакцию в США. При этом многие западные политики и эксперты высоко оценили интервью, указав на его огромное значение в освещении позиции РФ для западной аудитории.