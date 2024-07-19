Находящегося в розыске Интерпола россиянина задержали в Турции
Гражданина России, который находится в розыске Интерпола, задержала на курорте Аланья турецкая полиция. Об этом 18 июля сообщило агентство Anadolu со ссылкой на заявление губернатора.
«Группа по расследованию преступлений жандармерии (JASAT) и группа общественного порядка Жандармского управления округа Аланья работали над поимкой разыскиваемых лиц. Обнаружив, что гражданин И. В. находится в международном розыске Интерпола, сотрудники полиции задержали подозреваемого в результате операции, проведенной в районе Оба», — говорится в публикации.
Агентство уточнило, что россиянин будет направлен в Центр репатриации провинциального миграционного управления.
Ранее, 28 июня, в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Бразилии экстрадирована россиянка, которая находилась в международном розыске по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, женщина вместе с сообщником Денисом Асфандьяровым, которого задержали в этом же месяце, обвиняется в мошенничестве на сумму более 67 млн рублей.
7 июня Дениса Асфандьярова экстрадировали из Бразилии в РФ за крупное мошенничество. По информации следователей, в 2017–2018 годы Асфандьяров занимал должность коммерческого директора некоего ООО, и, будучи в сговоре с гендиректором этой организации, подписал с двумя фирмами контракты на поставку им стройматериалов.