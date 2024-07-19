Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала недружественным шагом отказ Чехии признавать паспорта РФ
Мир
В США назвали ковид Байдена прикрытием для снятия с президентской гонки
Политика
Путин назначил главой экспертного управления президента РФ Агафонова
Мир
КНДР и РФ подтвердили важность взаимодействия в военной сфере
Мир
СМИ заявили об уверенности демократов в выходе Байдена из президентской гонки
Мир
В США намерены внимательно наблюдать за решениями РФ по вопросам РСМД
Общество
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой в пятницу
Экономика
Госдума 23 июля рассмотрит законопроект о реестре грузоперевозчиков
Мир
Лесной пожар в турецком Измире добрался до населенных пунктов
Происшествия
Врио губернатора Курской области сообщил об уничтожении еще четырех дронов ВСУ
Общество
В Госдуме предложили обязать ФНС передавать в ФСБ данные о гражданах
Происшествия
Врио губернатора Курской области сообщил об уничтожении семи БПЛА над регионом
Мир
В Словакии напали на не поддержавшего антироссийскую резолюцию депутата
Мир
Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать ракеты РФ над Украиной
Армия
Сальдо сообщил о потере ВСУ до 5 тыс. бойцов при попытках форсировать Днепр
Мир
Лидер французской партии назвал позором переизбрание фон дер Ляйен
Мир
Суд на Украине продлил Коломойскому содержание под стражей до 2 сентября
Мир
Депутата от Румынии вывели с заседания ЕП в наморднике

Находящегося в розыске Интерпола россиянина задержали в Турции

Турецкая полиция задержала россиянина, разыскиваемого Интерполом
0
Фото: Anadolu
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гражданина России, который находится в розыске Интерпола, задержала на курорте Аланья турецкая полиция. Об этом 18 июля сообщило агентство Anadolu со ссылкой на заявление губернатора.

«Группа по расследованию преступлений жандармерии (JASAT) и группа общественного порядка Жандармского управления округа Аланья работали над поимкой разыскиваемых лиц. Обнаружив, что гражданин И. В. находится в международном розыске Интерпола, сотрудники полиции задержали подозреваемого в результате операции, проведенной в районе Оба», — говорится в публикации.

Агентство уточнило, что россиянин будет направлен в Центр репатриации провинциального миграционного управления.

Вдруг в беде: Интерпол разместит свои силы в Париже во время Олимпиады
Франция опасается стать мишенью для террористов летом 2024 года

Ранее, 28 июня, в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Бразилии экстрадирована россиянка, которая находилась в международном розыске по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, женщина вместе с сообщником Денисом Асфандьяровым, которого задержали в этом же месяце, обвиняется в мошенничестве на сумму более 67 млн рублей.

7 июня Дениса Асфандьярова экстрадировали из Бразилии в РФ за крупное мошенничество. По информации следователей, в 2017–2018 годы Асфандьяров занимал должность коммерческого директора некоего ООО, и, будучи в сговоре с гендиректором этой организации, подписал с двумя фирмами контракты на поставку им стройматериалов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024