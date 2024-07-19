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Врач рассказала о пользе бани летом

Врач Демьяновская: баня летом помогает активнее выводить токсины
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Фото: РИА Новости
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Невролог Екатерина Демьяновская 18 июля указала на пользу посещения бани в летнее время.

В беседе с Life.ru специалист отметила, что поход в парную летом имеет свои скрытые плюсы несмотря на то, что многие люди рассматривают баню как преимущественно «зимний» обряд, поскольку летом и так достаточно жарко.

По словам врача, сауна или баня летом — это отличная тренировка для адаптации к высоким температурам. Если нет противопоказаний, после парения можно искупаться в прохладной воде, или сделать обливание для закаливания, сообщает 360.ru.

Также, рассказала Демьяновская, тело в жару более эффективно выводит токсины из организма, и регулярное посещение бани будет способствовать очищению всех слоев кожи. Кроме того, отметила невролог, переносить летнюю жару после бани станет намного легче.

Среди противопоказаний к банным процедурам врач выделила любые заболевания в острой фазе, злокачественные новообразования, хронические гепатиты, варикоз и ряд других заболеваний, пишет RT.

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В январе терапевт Андрей Звонков предупредил, что посещение парилки стоит ограничить людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Он пояснил, что речь идет не о полном отводе, здесь важно соблюсти чувство меры. Также Звонков уточнил, что ограничить посещение бани стоит людям с кожными заболеваниями, такими как псориаз, склеродермия, волчанка, пузырчатка, так как баня будет лишь провоцировать обострение.

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