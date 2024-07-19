Оператор FPV-дрона поразил огневую точку ВСУ под Ореховым в Запорожской области

Военнослужащие разведывательного подразделения 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» при помощи FPV-дрона уничтожили огневую точку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области на ореховском направлении. Об этом 19 июля сообщили в Минобороны России.

В результате огневого воздействия противник понес потери в количестве двух бойцов.

«FPV-расчеты для противника являются одной из приоритетных целей. Поэтому работа и опасная, и сложная. Приходится долго искать место, откуда работать, ну и соответственно, самого противника также нелегко найти», — рассказал оператор FPV-дрона с позывным Жало.

Кроме того, он отметил, что чаще всего личный состав и техника украинской армии находятся в свободном доступе, далеко от линии боевого соприкосновения (ЛБС), поэтому для их поражения приходится приближаться почти вплотную к ЛБС.

Также военнослужащий добавил, что благодаря своевременному обеспечению FPV-дронами в плановом режименедостатка в них нет. Потому это позволяет успешно выполнять все поставленные задачи.

Накануне, 18 июля, Минобороны РФ сообщило, что операторы FPV-дронов новороссийских десантников группировки войск «Днепр» Вооруженных сил РФ уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ в опорных пунктах к северо-западу от Вербового в зоне специальной военной операции.

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