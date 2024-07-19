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Диетолог назвала укрепляющие иммунитет продукты

Диетолог Тараско: для иммунитета полезны булгур, курица, гранат и бобовые
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Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
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Врач-диетолог Анастасия Тараско рассказала о способствующих укреплению иммунитета продуктах.

В беседе с порталом «Подмосковье сегодня» в четверг, 18 июля, специалист отметила, что для иммунитета полезна курица из-за содержания белка. Также можно есть тофу, яйца, рыбу и бобовые.

Кроме этого, апельсины и картофель содержат витамины В и С. Полезны для иммунитета персики, морковь и гранат. Также Тараско призвала не забывать про цельные злаки, например булгур и гречку. В них высокое содержание клетчатки, необходимой для работы микробиома организма, пишет RT.

Кроме того, для укрепления иммунитета полезно есть сезонные ягоды, а также использовать в приготовлении пищи растительное масло, пишет сайт kp.ru.

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12 июля терапевт, врач общей практики Алексей Хухрев рассказал, что прогулки в лесу помогают избавиться от стресса, улучшают сон и предупреждают риск развития онкологии. Прогулки по лесопарковой зоне также могут успокоить мысли, улучшить работу мозга и укрепить иммунитет, сообщает «Москва 24».

11 июля врач Наталья Савицкая указала на связь между работой иммунной системы и образом жизни. По словам специалиста, для поддержания иммунитета важно сбалансированное питание, богатое питательными веществами, витаминами и минералами, белка, который требуется для построения клеток иммунной системы. Помимо этого, формированию иммунных клеток способствует качественный ночной отдых. Стрессы же, напротив, уменьшают устойчивость организма к внешним воздействиям, сообщает 360.ru. Также важно регулярно бывать на свежем воздухе и делать физические упражнения.

В мае врач, пчеловод, писатель Иван Андреев призвал ходить босиком по щебню, песку и траве для укрепления иммунитета. Специалист объяснил, что стопа человека связана практически со всеми органами тела. Воздействуя на нее, можно решить многие проблемы со здоровьем.

В марте врач-методист Роман Лысак предупредил, что ничто так не изнашивает организм, как недостаток сна, а постоянное пребывание в закрытых помещениях лишь усугубляет ситуацию. Также он указал на необходимость правильно и сбалансированно питаться. Укрепить иммунитет, в частности, способны клюква, мед, имбирь, шиповник, ромашка, чеснок, пишет НСН.

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