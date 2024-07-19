В Госдуме предложили обязать ФНС передавать в ФСБ данные о гражданах

Федеральная служба безопасности (ФСБ) может получить доступ к персональным данным, которые содержаться в едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Соответствующая информация следует из поправок, которые были одобрены комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и появились в распоряжении ТАСС 18 июля.

Эти поправки предлагают прописать в законе «Об актах гражданского состояния». Речь в данном случае идет о госрегистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, смены имени или установлении отцовства, а также о внесении изменений в записи о таких фактах.

Так, новые нормы обяжут Федеральную налоговую службу (ФНС), выступающую оператором госреестра ЗАГС, предоставлять в ФСБ РФ персональные данные, которые содержаться в этом реестре.

Ранее, 27 июня, замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что в ведомстве предложили снизить количество операторов, которые смогут запрашивать полноценное согласие на обработку персональных данных. По его словам, основная проблема сейчас в том, что пользователей заставляют подписывать такое согласие при любом случае, в том числе в виде пользовательские соглашения и куки.

2 апреля стало известно, что Правительство РФ поддержало законопроект об ужесточении наказаний за утечки персональных данных, но на условиях его доработки. В частности, предлагается усилить ответственность за такие нарушения, если компания использовала несертифицированные средства защиты — это будет считаться отягчающим обстоятельством, из-за которого итоговый штраф может оказаться выше.

До этого, 19 марта, в Центробанке (ЦБ) РФ сообщили «Известиям», что в регуляторе начали проработку расширения перечня сохраненной информации о клиентах, чтобы повысить эффективность борьбы с мошенниками.

Кроме того, 22 марта, стало известно, что Министерство транспорта РФ предложило обязать перевозчиков предоставлять в единую базу данных информацию о банковских картах, IP-адресах, телефонах, учетных записях и паролях пассажиров. Отмечалось, что приказ должен вступить в силу с 1 сентября.