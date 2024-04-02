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Кабмин призвал ужесточить ответственность за небезопасную обработку данных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правительство поддержало законопроект об ужесточении наказаний за утечки персональных данных, но на условиях его доработки, сообщил «Известиям» источник в кабмине. В отзыве правительства, который есть в распоряжении редакции, говорится, что размер штрафов за утечку персональных сведений специальной категории должен зависеть от характера нарушения и степени его общественной вредности.

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В частности, предлагается усилить ответственность за такие нарушения, если компания использовала несертифицированные средства защиты — это будет считаться отягчающим обстоятельством, из-за которого итоговый штраф может оказаться выше.

«В случае установления отягчающих обстоятельств судья или иное должностное лицо может назначить штраф ближе к верхней границе нормы КоАП или, соответственно, по нижней в случае смягчающего», — уточнил адвокат КА Pen & Paper Виктор Рыков.

В пояснительной записке сенаторов и депутатов также уточняется, что сейчас компании, допустившие попадание данных своих клиентов в руки злоумышленников, платят штрафы в размере до 100 тыс. рублей (или 300 тыс. при повторном нарушении). Предлагается повысить их до диапазона от 3 до 5 млн рублей для юрлиц и от 800 тыс. до 1 млн рублей для должностных.

За утечки специальных категорий персональных данных предполагается установить взыскания повышенного уровня. Помимо этого, за повторные нарушения против компаний будут применяться оборотные штрафы — они будут составлять от 0,1% до 3% выручки юрлица за календарный год.

При этом диапазон взыскания будет составлять 15–500 млн рублей для сливов обычных персональных данных и 20–500 млн рублей для утечек данных специальной категории. К ним относится, например, информация о национальной и расовой принадлежности субъекта, о его здоровье и интимной жизни, судимости, религиозных или философских убеждениях.

«Суровые меры административного наказания, предусмотренные законопроектом, станут существенным стимулом для инвестиций операторов персональных данных в информационную безопасность», — следует из пояснительной записки к инициативе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Собственность персоны: ответственность за небезопасную обработку данных ужесточат

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