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Задержан замдиректора Фонда капремонта Московской области Дымнич

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Правоохранители задержали 18 июля заместителя директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича. Это следует из данных на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Также в суд заявлено ходатайство об избрании Дымничу меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ТАСС, чиновника задержали по подозрению в получении взяток.

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Накануне Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере.

Он был задержан 17 июля по обвинению в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В Следственном комитете РФ (СК РФ) уточнили, что общая сумма взяток могла превысить 100 млн рублей.

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