Задержан замдиректора Фонда капремонта Московской области Дымнич
Правоохранители задержали 18 июля заместителя директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича. Это следует из данных на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
Также в суд заявлено ходатайство об избрании Дымничу меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным ТАСС, чиновника задержали по подозрению в получении взяток.
Накануне Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере.
Он был задержан 17 июля по обвинению в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В Следственном комитете РФ (СК РФ) уточнили, что общая сумма взяток могла превысить 100 млн рублей.