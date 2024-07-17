Задержан экс-глава департамента культуры Москвы Кибовский

Следственным комитетом (СК) задержан бывший министр правительства Москвы, экс-глава депкульта Александр Кибовский. Об этом 17 июля сообщили в СК.

«Ему предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Следствие просит об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 19 апреля, арестовали бывшего заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконной растрате 125 млн при реализации госпроекта «Пушкинская карта». Следствие арестовало ее имущество на сумму в 39 млн рублей. Позднее, 25 апреля, суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы.