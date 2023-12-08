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По делу экс-замминистра культуры Яриловой арестовано имущество на 39 млн рублей

Бастрыкин: по делу бывшего замминистра культуры Яриловой арестовано имущество на 39 млн рублей
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В рамках уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра культуры Ольги Яриловой арестовано имущество на 39 млн рублей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, 8 декабря говорится в Telegram-канале ведомства.

«В результате действий бывшего заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой бюджету Российской Федерации причинен имущественный вред. Следствием приняты обеспечительные меры, на имущество обвиняемой стоимостью 39 млн рублей наложен арест», — подчеркнул Бастрыкин.

Ранее, 30 ноября, Ярилова в суде не признала вину в суде по делу о злоупотреблении полномочиями. Она подчеркнула, что ей не понятно обвинение, оно противоречиво.

В сентябре Басманный суд Москвы продлил арест Яриловой до середины декабря.

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Следствие полагает, что Ярилова незаконно потратила 125 млн рублей на «Самый высокий музей мороженого в мире». Он не является объектом культуры, но школьники могли посетить его по «Пушкинской карте». Музей находится в одной из городских башен «Москва-Сити» и зарегистрирован как частная организация.

Фигурантке грозит до 10 лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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