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Суд арестовал экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского по делу о взятке

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Фото: t.me/moscowcourts
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Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Кибовскому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 16 сентября 2024 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что экс-глава департамента культуры Москвы обвиняется в незаконном получении денег совместно с иными лицами «за создание условий подконтрольным фирмами для участия в тендерах по завышенной стоимости». Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство.

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Александр Кибовский был задержан 17 июля, ему предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предположительная сумма полученных взяток превышает 100 млн рублей, уточнили в Следственном комитете РФ.

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