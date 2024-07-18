Регулярные войска НАТО могут появиться на Украине, сообщила британская газета The Guardian. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил в четверг, 18 июля, что нельзя точно ответить, будет ли НАТО нести ответственность за войска стран, пришедших на Украину.

«На Украине если и могут появиться, то не войска НАТО, а войска конкретной страны. Будет ли отвечать за них командование НАТО — вопрос дискуссионный, потому что НАТО не давало своего согласия, чтобы какая-то страна под своим флагом оказалась на территории Украины. НАТО не хочет быть втянутой в войну на Украине. Об этом постоянно говорит их генеральный секретарь [Йенс Столтенберг]», — подчеркнул эксперт в беседе с «Радио 1».

По его словам, любая страна, которая пошлет свои войска под собственным флагом на территорию Украины, будет законной целью для ударов РФ.

«Ну если и НАТО под своим флагом пошлют войска на Украину, то они тоже будут законной целью для нас. Здесь нет никаких двусмысленностей, и в НАТО это понимают. В НАТО воевать с Россией — с ракетно-ядерной державой — не собираются, потому что ядерный удар по территории Европы превратит густонаселенную часть планеты в радиационное поле. Бояться того, что войска НАТО появятся на Украине, не приходится», — заключил Литовкин.

Ранее, 16 июля, президент Польши заявил, что победа России в украинском конфликте может перерасти в потенциальное столкновение с Западом, сообщает 360.ru. По его словам, необходимо действовать рационально и спокойно. Президент добавил, что именно так Варшава и действует, подчеркнув, что главной целью является безопасность страны. Дуда добавил, что для альянса Россия представляет наибольшую угрозу, передает ИА «Регнум».

Москва неоднократно указывала на провокации со стороны Запада. Замглавы МИДа Сергей Рябков 25 июня отмечал, что РФ не видит от западных стран адекватного понимания растущей опасности ядерного конфликта, передает RT. Также он подчеркнул, что недооценка возможности применения Россией ядерного оружия может приобрести фатальный характер.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 13 июня также указывала на то, что НАТО готовится к потенциальному военному конфликту. Она подчеркнула, что у Москвы никогда не было и нет агрессивных планов в отношении военно-политического блока.

О нежелании воевать с альянсом говорил и президент РФ Владимир Путин. Он неоднократно называл такие опасения бредом. Глава государства указал на то, что это альянс вплотную подошел к границам России, которая не двигалась к рубежам стран блока.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин заявил после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.