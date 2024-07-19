Спрос на компактное жилье в новостройках вырос на 7% за два месяца

Квартиры площадью до 28 кв. м на вторичном рынке стоят в среднем на 1,4 млн рублей дешевле, чем в новостройках. В «Авито Недвижимости» изучили, как изменился сегмент компактного жилья, сравнив данные за два месяца до и после 16 мая, в момент введения ограничений на строительство квартир площадью до 28 кв. м в Москве. С исследованием ознакомились «Известия».

На первичном рынке спрос на квартиры площадью до 28 кв. м в период с 16 мая по 15 июля вырос на 7% по сравнению с интервалом 16 марта-15 мая. Положительная динамика наблюдалась в 15 из 30 города исследования. Особенно на общем фоне выделяются Ярославль (рост спроса в 4 раза), Иркутск (+83%), Красноярск (+43%), Тула (+42%) и Краснодар (+37%). В Москве спрос на компактное жилье сократился на 7%. Предложение квартир с площадью до 28 кв. м в новостройках за отчетный период увеличилось на 21% в 16 из 30 города исследования. Здесь в лидерах также Ярославль — выбор компактных новостроек в городе вырос почти 3 раза. Также предложение сильно увеличилось в Ульяновске (+74%), Воронеже (+61%), Екатеринбурге (+54%), Красноярске и Новосибирске (+44% в каждом). В Москве был отмечен рост показателя на 20%.

При этом стоимость квартиры в новостройке площадью до 28 кв. м в среднем по России составила 5,1 млн рублей. Наиболее доступное жилье такого формата в июле 2024 года продается в Саратове (2,2 млн рублей), Ульяновске (2,4 млн рублей), Ижевске, Воронеже и Ярославле (по 2,7 млн рублей в каждом). Самые дорогие компактные квартиры расположены в новостройках Сочи (10,9 млн рублей), Москвы (9,3 млн рублей), Казани (6,7 млн рублей) и Санкт-Петербурга (5,5 млн рублей).

На вторичном рынке спрос на компактные квартиры вырос на 6% при сравнении периодов с 16 марта по 15 мая и с 16 мая по 15 июля. Положительная динамика наблюдалась в 19 из 35 городов исследования. Самый заметный рост интереса к квартирам площадью до 28 кв. м в старом фонде был отмечен в Туле (+43%), Санкт-Петербурге (+33%), Москве (+30%), Воронеже (+26%) и Новосибирске (+21%). Предложение в среднем по сегменту выросло на 3% по стране и в 30 из 35 городов исследования.

Кроме того, средняя стоимость квартиры площадью до 28 кв. м на вторичном рынке в России в июле 2024 года составила 3,7 млн рублей. Самое доступное компактное жилье — в Ульяновске (1,8 млн рублей), Ижевске (2 млн рублей), Рязани (2,1 млн рублей), Брянске и Красноярске (2,2 млн рублей). Самые высокие цены — в Сочи (6,6 млн рублей) и Москве (5 млн рублей).

«На фоне новостей о вводе ограничений на строительство компактных квартир в Москве в целом по всей стране выросли спрос и предложение на новое жилье небольшого размера. Россияне готовы голосовать за компактный формат рублем. В силу невысокой стоимости для многих это подчас единственный доступный вариант улучшить жилищные условия: съехать от родителей или переехать в более перспективный город. Понимая востребованность формата, а также вероятность запрета на строительство небольших квартир и в других субъектах РФ по примеру Москвы, застройщики в регионах стали активнее расширять предложение такого жилья, пока это возможно», — отметил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Ранее, 18 июля, аналитики OPENCITY рассказали «Известиям», что за последний месяц на первичном рынке недвижимости Москвы произошел скачок роста предложения жилья бизнес-класса. Сейчас в экспозиции находится 21,87 тыс. лотов, что на 1,3% больше, чем в июне 2024 года (21,58 тыс. лотов).