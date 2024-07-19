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Спрос на компактное жилье в новостройках вырос на 7% за два месяца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Квартиры площадью до 28 кв. м на вторичном рынке стоят в среднем на 1,4 млн рублей дешевле, чем в новостройках. В «Авито Недвижимости» изучили, как изменился сегмент компактного жилья, сравнив данные за два месяца до и после 16 мая, в момент введения ограничений на строительство квартир площадью до 28 кв. м в Москве. С исследованием ознакомились «Известия».

На первичном рынке спрос на квартиры площадью до 28 кв. м в период с 16 мая по 15 июля вырос на 7% по сравнению с интервалом 16 марта-15 мая. Положительная динамика наблюдалась в 15 из 30 города исследования. Особенно на общем фоне выделяются Ярославль (рост спроса в 4 раза), Иркутск (+83%), Красноярск (+43%), Тула (+42%) и Краснодар (+37%). В Москве спрос на компактное жилье сократился на 7%. Предложение квартир с площадью до 28 кв. м в новостройках за отчетный период увеличилось на 21% в 16 из 30 города исследования. Здесь в лидерах также Ярославль — выбор компактных новостроек в городе вырос почти 3 раза. Также предложение сильно увеличилось в Ульяновске (+74%), Воронеже (+61%), Екатеринбурге (+54%), Красноярске и Новосибирске (+44% в каждом). В Москве был отмечен рост показателя на 20%.

При этом стоимость квартиры в новостройке площадью до 28 кв. м в среднем по России составила 5,1 млн рублей. Наиболее доступное жилье такого формата в июле 2024 года продается в Саратове (2,2 млн рублей), Ульяновске (2,4 млн рублей), Ижевске, Воронеже и Ярославле (по 2,7 млн рублей в каждом). Самые дорогие компактные квартиры расположены в новостройках Сочи (10,9 млн рублей), Москвы (9,3 млн рублей), Казани (6,7 млн рублей) и Санкт-Петербурга (5,5 млн рублей).

На вторичном рынке спрос на компактные квартиры вырос на 6% при сравнении периодов с 16 марта по 15 мая и с 16 мая по 15 июля. Положительная динамика наблюдалась в 19 из 35 городов исследования. Самый заметный рост интереса к квартирам площадью до 28 кв. м в старом фонде был отмечен в Туле (+43%), Санкт-Петербурге (+33%), Москве (+30%), Воронеже (+26%) и Новосибирске (+21%). Предложение в среднем по сегменту выросло на 3% по стране и в 30 из 35 городов исследования.

Кроме того, средняя стоимость квартиры площадью до 28 кв. м на вторичном рынке в России в июле 2024 года составила 3,7 млн рублей. Самое доступное компактное жилье — в Ульяновске (1,8 млн рублей), Ижевске (2 млн рублей), Рязани (2,1 млн рублей), Брянске и Красноярске (2,2 млн рублей). Самые высокие цены — в Сочи (6,6 млн рублей) и Москве (5 млн рублей).

«На фоне новостей о вводе ограничений на строительство компактных квартир в Москве в целом по всей стране выросли спрос и предложение на новое жилье небольшого размера. Россияне готовы голосовать за компактный формат рублем. В силу невысокой стоимости для многих это подчас единственный доступный вариант улучшить жилищные условия: съехать от родителей или переехать в более перспективный город. Понимая востребованность формата, а также вероятность запрета на строительство небольших квартир и в других субъектах РФ по примеру Москвы, застройщики в регионах стали активнее расширять предложение такого жилья, пока это возможно», — отметил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

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Ранее, 18 июля, аналитики OPENCITY рассказали «Известиям», что за последний месяц на первичном рынке недвижимости Москвы произошел скачок роста предложения жилья бизнес-класса. Сейчас в экспозиции находится 21,87 тыс. лотов, что на 1,3% больше, чем в июне 2024 года (21,58 тыс. лотов).

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