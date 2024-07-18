Средневзвешенная цена на жилье бизнес-класса в Москве за полгода выросла на 8%

За последний месяц на первичном рынке недвижимости Москвы произошел скачок роста предложения жилья бизнес-класса. Сейчас в экспозиции находится 21,87 тыс. лотов, что на 1,3% больше, чем в июне 2024 года (21,58 тыс. лотов). К такому выводу пришли аналитики OPENCITY, которые изучили предложение и средневзвешенную цену жилья бизнес-класса и рассказали, как менялись эти показатели в течение года. Об этом эксперты рассказали «Известиям» 18 июля.

Резкий рост показателя прервал тенденцию к сокращению предложения, значение которого вернулось к уровню июня 2023 года. Тогда абсолютные значения достигали отметки 21,80 тыс. лотов. В то же время в январе 2024 года предложение сократилось до 21,69 тыс. лотов. Таким образом, за последние полгода рост составил 0,8%.

Эксперты подчеркнули, что выраженный в квадратных метрах объем предложения жилья бизнес-класса класса увеличился за последний месяц еще сильнее. На данный момент объем предложения составляет 1 309 тыс. кв. м, что на 2,2% больше, чем в июне этого года. Самый большой рост наблюдался в полугодовой динамике, где достиг 2,6%. За год объем увеличился на 0,8%.

Эти показатели значительно превышают динамику общего объема предложения в Москве. Всего в столице в экспозиции находится 2 754 тыс. кв. м, что на 0,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Полугодовая динамика составляет –1,4%, а годовая –1,1%.

«Тот факт, что текущий объем предложения бизнес-класса самый крупный за последний год, обоснован повышением интереса к сегменту со стороны покупателей. В июне 2024 года доля проданного жилья бизнес-класса составила 55% от общего объема сделок, тогда как годом ранее этот показатель находился на уровне 42%. Кроме того, доля проектов бизнес-класса непрерывно увеличивается за счет развития территорий бывших индустриальных кварталов, расположенных в поясе ТТК. При этом в среднем по рынку сократилась площадь реализованных в сегменте квартир. По состоянию на июнь 2024 года показатель находился на уровне 50,9 кв. м, что на 10,8% меньше, чем годом ранее. При этом в Tekta Group наблюдается обратная тенденция: за год средняя площадь реализованных квартир во всех комплексах компании выросла. Показатель колеблется от 61,5 до 75,9 кв. м в зависимости от проекта», — сказала коммерческий директор Tekta Group Елизавета Севастьянова.

В то же время на рынке наблюдается планомерный рост стоимости недвижимости бизнес-класса. На июль 2024 года средневзвешенная цена составляет 494,4 тыс. рублей за 1 кв. м, что на 1,9% больше, чем в предыдущем месяце, когда значение находилось на уровне 485 тыс. рублей за 1 кв. м. При этом в полугодовой и годовой динамике показатель увеличился на 8,0% и 10,5% соответственно.

Ранее, 19 июня, сообщалось, что за прошедшие пять лет средняя стоимость первичного жилья в столице выросла на 70,9%. Так, по данным компании «Метриум», средняя цена 1 кв. м в новостройке города во II квартале 2024 года составила 465,6 тыс. рублей. При этом максимальный рост цен был зафиксирован в ЮАО (+133,2%), минимальный — в САО (+67,8%).