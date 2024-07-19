Профессия — рекрутер: ИИ оценит личные качества претендентов на вакансию

Российские разработчики создали программу на основе искусственного интеллекта, которая анализирует резюме соискателей и определяет, насколько их психологические качества соответствуют вакансии . ИИ высчитывает коэффициенты претендентов по пяти личностным характеристикам и сравнивает их с желаемыми показателями, которые определяет рекрутер . По мнению экспертов, при использовании подобных технологий всегда есть опасность, что нейросеть признает человека не подходящим должности несправедливо. Однако решения о найме принимаются не только на основе анализа личности кандидата, но и на основе других данных. Это позволяет снизить риск ошибки.

Большая пятерка

Специалисты Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали компьютерную программу на основе искусственного интеллекта, которая способна с помощью анализа видео-, аудио- или текстового резюме соискателя оценить, насколько его личные качества соответствуют требованиям вакансии . ИИ высчитывает числовой коэффициент от нуля до единицы по пяти психологическим характеристикам и сравнивает их с целевыми показателями , указанными рекрутером.

— Мы разработали библиотеку OCEAN-AI, которая с помощью использования нейросетевых моделей позволяет оценить пять основных персональных качеств, характеризующих психологический портрет человека . Сегодня они активно используются HR-специалистами. Поэтому применение нашей библиотеки позволит улучшить процессы набора персонала и минимизировать конфликты внутри коллектива . Разработка также может быть модифицирована под решения других практических задач, например мониторинга расстройств личности , — сказала младший научный сотрудник Лаборатории речевых и многомодальных интерфейсов СПб ФИЦ РАН Елена Рюмина.

Фото: Getty Images/mediaphotos

Система делает свои расчеты на основе хорошо известной пятифакторной модели личности человека, которая получила наименование OCEAN (также известная как тест «Большой пятерки»). Она включает в себя пять основных качеств: открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и нейротизм, то есть предрасположенность к негативным эмоциям . Сейчас программа предлагает несколько вариантов практического использования: ранжирование потенциальных кандидатов по их соответствию профессиональным обязанностям, формирование эффективных рабочих коллективов и другие .

Разработка находится в открытом доступе. Для ее использования необходимо загрузить материалы (аудио, видео или текст) от потенциальных кандидатов в соответствующие поля . Для извлечения сведений о личностных качествах ученые использовали шесть нейросетевых моделей — по две на каждый тип данных. Еще одна сеть необходима для суммирования разнородной информации и комплексной оценки личностных качеств .

Обучение нейросетей проводилось на международной открытой базе данных видео-, аудио- и текстовых резюме, которая содержит 10 тыс. записей от более чем 3 тыс. людей разного пола, возраста, национальности и опыта работы в своей сфере . Дополнительно ученые собрали свой небольшой корпус данных на русском языке для обучения системы.

— Пока система делает расчеты, анализируя предварительно записанные материалы. Однако в перспективе мы планируем сделать так, чтобы библиотека помогла принимать решения эксперту в реальном времени , например HR-специалисту в ходе онлайн-собеседования, — сказала Елена Рюмина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как пояснили разработчики, для обучения ИИ использовали примеры резюме людей с известными числовыми коэффициентами по всем пяти категориям. Нейросеть сама выявляла у них характерные признаки психологических качеств, которые ей необходимо оценить , и даже самим создателям программы они неизвестны.

Можно ли доверять машине

Сейчас на рынке не представлены успешные разработки, аналогичные созданной системе . И пока нет доказательств, что автоматическая оценка личностных характеристик может существенно повлиять на показатели эффективности поиска сотрудников и другие HR-процессы , пояснила руководитель направления «Карьера и навыки» в hh.ru Марина Дорохова. По ее словам, подтверждены положительные эффекты применения инструментов для тестирования и оценки только профессиональных навыков . Такие методы становятся всё более популярными, поскольку позволяют формализовать критерии оценки и непротиворечиво интерпретировать полученные результаты.



— Автоматизация подбора кандидатов с использованием ИИ, учитывающая оценку мягких навыков и личностных характеристик, имеет перспективы. Однако основными проблемами остаются качество и репрезентативность входных данных, на которых обучается модель, а также формализация критериев оценки . Это важно для избегания предвзятости, часто присутствующей в оценке «человек – человек», — сказала эксперт.

Ключевым аспектом успешности такой системы будет ее способность комбинировать оценку талантов с твердыми профессиональными навыками , добавила специалист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Существует опасность того, что нейросеть может признать соискателя неподходящим на должность несправедливо. Однако решения рекрутерами принимаются не только на основе анализа личности кандидата, но и на основе информации о профессиональном опыте, образовании, навыках и достижениях кандидата, что позволяет снизить риск ошибки при отборе кандидата . При достаточном обучении нейронных сетей возможность таких ошибок будет снижаться, отметила клинический психолог, руководитель НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольга Валаева

— Многочисленные вариации тестов, основанных на модели «Большой пятерки», учитывают современные представления о личностных качествах. Это делает его актуальным инструментом для описания и анализа человека . В основе этих опросников лежит представление о том, что личность и язык взаимосвязаны, и многие исследования показывают, что специфические черты человека могут проявляться через языковые особенности. Например, экстраверты склонны к использованию более эмоционального и экспрессивного языка, в то время как интроверты предпочитают более сдержанный стиль общения , — сказала эксперт.

Практика показывает, что инструменты ИИ в целом корректно улавливают закономерности, необходимые для принятия тех или иных решений , отметил директор Центра компетенций по развитию искусственного интеллекта компании «Цифрум» Владимир Лещенко

— Но искусственный интеллект в настоящий момент может служить только поддержкой принятия человеком решения, а не формировать решение вместо HR-специалиста . Особенно с учетом того, что в кадровых процессах требуются анализ опыта и компетенций соискателя, личная позиция о перспективах профессионального роста и так далее, — сказал Владимир Лещенко.