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Подъемный экран: число пользователей онлайн-кинотеатров выросло в 1,5 раза

Крупнейшие сервисы контролируют почти 85% рынка видеоконтента
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Онлайн-кинотеатры стали лидерами на отечественном рынке видеоконтента. Число их пользователей за год выросло почти в 1,5 раза — с 36,7 млн до 53 млн человек, подсчитали в аналитическом агентстве TelecomDaily. Лидерами стали «Кинопоиск», Ivi, Okko, Wink и KION. Вместе сервисы контролируют почти 85% рынка. Динамика объясняется недорогими подписками, а также развитием сервисов в составе экосистем, когда людям предлагают скидки на один продукт за подписку на другой.

Экосистемная поддержка

Онлайн-контент стал более привлекательным для пользователей. В первом полугодии 2024-го зафиксирован рост числа подписчиков таких сервисов. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го их количество увеличилось на 44% — с 36,7 млн до 53 млн. Это следует из отчета агентства TelecomDaily, который есть в распоряжении «Известий».

Девять крупнейших сервисов преодолели отметку в 1 млн подписчиков. Лидерами в этом сегменте стали: «Кинопоиск», Ivi, Okko, Wink и KION. Они вместе контролируют почти 85% рынка, и их доля постоянно растет.

По словам гендиректора агентства Дениса Кускова, рост интереса к отечественным сервисам объясняется в том числе отсутствием в кинопрокатах сейчас «чего-то существенного». Кроме того, ежемесячная подписка находится в пределах 300–400 рублей, а разовый билет в кинотеатр может стоить дороже.

Согласно данным исследования, по количеству пользователей, как и весь последний год, лидирует «Кинопоиск» — 13,2 млн, вторым по-прежнему идет Ivi — 9,4 млн, Okko закрепился на третьем месте c 8,3 млн подписчиков, у Wink — 7,8 млн. KION от МТС занимает пятую строчку — 6,2 млн, Premier стал шестым — 3,6 млн, а START оказался на седьмом месте с 2,3 млн подписчиками.

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Развитие сервисов в составе экосистем, когда людям предлагают скидки на один продукт за подписку на другой, — еще одна причина их динамичного развития, считает глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

— Рынок активно развивается, предлагая подписчикам больше качественного контента. При этом подписки на онлайн-кинотеатры стоят недорого и часто входят в состав экосистем, — сказал эксперт.

Он отметил, что рост показателей вполне прогнозируемый, динамика хорошая. По итогам 2023 года рынок вырос как раз на 40%, и «в этом году темпы не теряем». К концу 2024-го число пользователей может вырасти еще на 30%, добавил он.

Онлайн-выбор

Генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин рассказал «Известиям», что в целом у сервиса было «очень живое полугодие». Компании нужно было поддержать высокие темпы роста, на которые они вышли в 2023-м, и сохранить платящую абонентскую базу, которая пришла на главный сериальный хит — «Слово пацана. Кровь на асфальте». По его словам, эти задачи удалось решить.

— За шесть месяцев мы выпустили коллекцию ярких эксклюзивных проектов на разные целевые аудитории и зрительские ниши. Самый популярный проект полугодия — политический детектив «ГДР». Для детей и семейного просмотра вышел фэнтези-сериал «Недетское кино», — сказал он.

Также в фокусе внимания было технологическое развитие платформы, расширение использования искусственного интеллекта в рекомендательной системе и дополнительных сервисах, улучшение пользовательского опыта, отметил он. Как результат — активная абонентская база существенно выросла год к году, подчеркнул Антон Володькин.

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Для START первое полугодие этого года было абсолютно несравнимо с 2023-м в том числе из-за большого роста и изменения структуры базы подписчиков, отметили в пресс-службе сервиса.

— Мы расширили контентное предложение для удержания подписчиков, в том числе оригинальными хитами других платформ. А также сделали акцент на модель длинных подписок. Пользователи стали охотнее выбирать долгосрочные тарифы пользования сервисом, — пояснили в сервисе.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier рост числа пользователей связали с развитием продукта платформы и расширением контентного предложения. А также с выходом оригинального видео: интерфейс стал еще более удобным, рекомендательная система облегчила выбор кино для просмотра.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра KION заявили, что выпуск нового оригинального контента первого числа каждого месяца, экосистемная поддержка новых релизов и регулярные премьеры событийных эксклюзивных тайтлов обеспечили рост количества часов просмотра на пользователя на 33% на конец I квартала 2024 года. Число смотрящих KION Originals зрителей выросло более чем на 55%.

По словам первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, интерес со стороны зрителей очевиден и эта тенденция однозначно будет продолжаться. Российские онлайн-площадки предоставляют современный сервис и обладают обширной базой контента. Именно за это пользователи и проголосовали рублем.

— Отдельно стоит отметить вклад государства в развлекательную индустрию. Мы наблюдаем такое разнообразие и количество качественного контента не в последнюю очередь благодаря работе АНО «ИРИ», — сказал он.

По его данным, согласно исследованию Mediascope, российские школьники уже считают онлайн-кинотеатр Netflix ушедшим в прошлое трендом. Если говорить про взрослую аудиторию, то уход этого сервиса из России точно не сказался положительно на популярности этой площадки в стране. Поэтому наши пользователи сделали выбор в пользу отечественных онлайн-кинотеатров, резюмировал эксперт.

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