В Харьковской области были зафиксированы факты преступлений, совершенных иностранными наемниками. Об этом 18 июля заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Лисняк.

Всего выявлено более 50 военных преступлений.

Лисняк рассказал, что, по словам эвакуированной жительницы Харьковской области, незадолго до начала боевых действий на территорию села Лукьянцы осуществлялись рейды представителей батальона «Кракен» (террористическая организация, запрещена в РФ) совместно с иностранными гражданами.

«Цель рейдов — мародерство и конфискация личного имущества жителей. Кроме того, по словам потерпевших, иностранным легионом совершались акты сексуального насилия и похищения представителей женского пола из сел Глубокое и Лукьянцы», — сказал Лисняк журналистам.

Он добавил, что некоторые погибли, а выжившие сообщали, что преступники говорили на французском языке.

Ранее в этот день Лисняк рассказал, что более 30 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, уничтожены в Харьковской области с мая 2024 года. Он уточнил, что сотрудники ВГА продолжают устанавливать иностранных лиц, воюющих на стороне Киева за вознаграждение.

26 июня Следственный комитет (СК) РФ заявил о вербовке в украинскую армию более 3 тыс. наемников из 70 стран.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».