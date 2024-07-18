Поиск антидота

Последние дни оказались крайне насыщенными для традиционно спокойного жаркого июля в Молдавии. Бывший президент Игорь Додон выступил с весьма неожиданным и несвойственным для молдавской политики предложением — выдвинуть Александра Стояногло в качестве единого кандидата на пост президента от консолидированной молдавской оппозиции.

Столь необычный для молдавских политических кругов альтруистичный жест отказа от участия в предвыборной гонке в пользу альтернативной фигуры не лишен рациональности и, предположительно, основывается на «сухой» статистике. Ведь, согласно опросам, уровень доверия правящей партии «Действия и солидарность» находится на уровне 24%, а оппозиционных Партии коммунистов Республики Молдова (ПКМР) и партии «Шор» — 13% и 8% соответственно.

Очевидно, что предложение Додона обращено не только к околошоровским политическим формированиям, но и к остальным представителям оппозиции. Консолидация электората в данном случае может сыграть решающую роль в предвыборной гонке, аналогично консолидации молдавской диаспоры за рубежом, которая привела к победе Санду в 2020 году.

События следующих за заявлением Додона дней однозначно формируют позитивный имидж Стояногло, которого в молдавском сегменте Telegram уже называют кандидатом мира и народным кандидатом.

Во-первых, различные источники характеризуют этого кандидата как «самостоятельно прошедшего с нуля весь путь в системе прокуратуры и в молдавской политике». Подтверждением тому служат и события последних лет, включающие в себя и незаконное отстранение от должности генерального прокурора, и его дальнейшая победа в ЕСПЧ.

Отдельного внимания общественности заслуживает тот факт, что Стояногло — этнический гагауз, и выдвижение представителя Гагаузской АТО на должность президента происходит впервые в истории независимой Молдавии. Более внимательный анализ электорального поведения жителей Гагаузии позволяет сделать вывод, что традиционно пророссийский регион, очевидно, гарантирует полную поддержку «своего» кандидата.

Во-вторых, следует отметить незамедлительную реакцию самого Стояногло. В последующие после заявления Додона дни он обратил внимание общественности на возникшие за последние четыре года в стране системные проблемы, демонстрирующие глубокий кризис в сфере юстиции и верховенства закона. Он говорил о проблемах, которые в целом связаны с евроинтеграцией как таковой.

В интервью национальному новостному порталу «Трибуна» Стояногло в противовес резкой и местами враждебной к отдельным игрокам в регионе риторике партии «Действие и солидарность» предлагает молдавскому обществу взвешенный подход к внешнеполитическому курсу: закрепить в стране верховенство нейтралитета (проводя аналогии в том числе и с лучшими европейскими практиками — Швейцарией, Австрией, Мальтой).

По словам Стояногло, «диалог с Россией нужно восстанавливать. Нам [Молдавии] нужны и энергетические ресурсы, и рынок для нашего агропромышленного комплекса». Критические точки в виде языкового вопроса и подходов к урегулированию кризиса в Приднестровье также не провоцируют эмоциональной реакции у кандидата. В целом, предполагаемая будущая предвыборная кампания, скорее всего, будет проходить под следующим лейтмотивом: «Я считаю, что роль главы государства состоит именно в этой миссии: находить и поддерживать общую, конструктивную повестку для всех, давать пространство для свободы мнений, развития своих способностей тут, в Молдове».

Иными словами, Стояногло предлагает «спасительную таблетку» для порядком уставшего от нестабильности, кризисов и растущего уровня бедности молдавского населения. Всё это разворачивается на фоне провала силовых структур, громкого убийства в Кишиневе турецкого криминального авторитета на прошлой неделе, призывов правительства голосовать за евроинтеграцию и повышенного внимания службы безопасности ко всем гражданам, прибывающим из России. Слова Стояногло вызвали антипатию у отдельных представителей проевропейской части молдавской политической элиты, которая незамедлительно окрестила его как кандидата «олигархов и Кремля, которые договорились».

Несомненно, сбалансированный подход и готовность заниматься проблемами внутренней, а не внешней политики, найдут отклик у молдавского электората. Однако, как и в прошлые годы, при подсчете голосов, разница между кандидатами будет минимальна, а политические амбиции отдельных представителей молдавской политики не сигнализируют о готовности консолидировать все альтернативы правящей партии.

Призывы объединиться прослеживаются с разных сторон — не только от Игоря Додона и ПСРМ. На данном этапе статистически очевидно, что единый, «народный» кандидат — «последняя соломинка» для оппозиции. И готовность пожертвовать личными амбициями, отказаться от видов на президентское кресло в пользу другого кандидата — не столь уж и большая жертва на пути к стабильности и процветанию, которые в один голос обещают представители оппозиции, независимо от своих взглядов. Однако пойдут ли на эту «жертву» молдавские политики?

Автор — аналитик Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

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