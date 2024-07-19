Чрезвычайное предчувствие

Апрельский паводок 2024 года, из-за которого пострадали тысячи домов в нескольких регионах России, а также летние лесные пожары в нескольких регионах страны снова подняли вопрос об обязательном страховании недвижимости от чрезвычайных ситуаций. Механизмы, которые могли бы перераспределить эти большие и нерегулярные расходы, обсуждаются ежегодно и становятся актуальнее с любым новым кризисом — пожаром или наводнением.

Последним крупным изменением в этой сфере стала новая статья федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Поправки вступили в силу в августе 2019 года и дали региональным властям возможность разрабатывать и внедрять собственные программы страхования недвижимости от ЧС. Предполагалось, что это простимулирует людей оформлять полисы, которые станут недорогими за счет массовости и государственного софинансирования. Сами платежи за страховку планировали включать в счета ЖКУ — так оплачивать их стало бы быстрее и удобнее.

Но ни в одном из регионов программа страхования недвижимости от ЧС не была запущена. Сейчас приобрести защиту на случай чрезвычайных ситуаций люди могут только в частном порядке — в рамках договора добровольного страхования дома или квартиры. Но и такие полисы в России не распространены широко: проникновение добровольного страхования жилья составляет около 10%.

Риски чрезвычайных ситуаций покрывает ипотечное страхование, но и тут нужно учитывать особенности этого вида договора. В своем классическом виде полис призван обеспечить исполнение кредитных обязательств, взятых на себя заемщиком. Это значит, что при полной гибели жилья страховая гасит задолженность перед банком, а сам человек никаких выплат не получает.

Есть несколько причин, почему закон 2019 года, к сожалению, не изменил ситуацию. В первую очередь повлияло то, что инициатива по разработке страховых программ была спущена на региональный уровень. Власти субъектов должны были сами начать процедуру разработки программы — заложить на нее денежные средства, выделить людей и привлечь экспертов. Но, поскольку закон только давал возможность разработки программы, а не делал ее внедрение обязательным, региональные власти так и не направили на это силы.

Более того, нет гарантии, что достаточно людей купят полис, если такая возможность появится в их регионе. Значит, потребуются дополнительные ресурсы уже на популяризацию таких региональных программ, ведь именно массовое внедрение гарантирует их невысокую стоимость. Получается замкнутый круг, из-за которого важная инициатива так и не реализована.

В частности, из-за апрельских паводков в Оренбургской области вопрос страхования жилья от ЧС снова стал актуален. Общий ущерб, по оценкам властей в регионе, превысил 40 млрд рублей, при этом большая часть поврежденной недвижимости не была застрахована. Люди могут рассчитывать только на компенсации от государства, но их будет недостаточно для полного устранения повреждений.

На фоне этого появились разговоры о внедрении обязательного страхования от ЧС, однако и этот вариант нельзя назвать простым решением. Гражданский кодекс позволяет вводить обязательное страхование только в отношении ответственности. Так, ОСАГО страхует ответственность автомобилиста, но не его машину. Это значит, что полисы для защиты недвижимости нельзя просто сделать обязательными для всех россиян — потребуется изменение законодательной базы.

Другой мерой может стать работа в рамках актуального законодательства. Тот механизм, который вводился законом 2019 года, оказался слишком сложным для внедрения на уровне региона. Его можно было бы упростить, сформировав единый стандарт по продукту, — определить условия, на которых будут работать страховые компании, обозначить размер субсидий со стороны государства, предложить конкретную тарифную сетку. Это снимет с местных органов власти расходы на администрирование программ, а любая страховая компания, представленная на рынке того или иного региона, сможет реализовать субсидированное страхование.

Сейчас в Госдуму внесен законопроект, который призван ввести обязанность регионов формировать собственные программы по страхованию от ЧС. Эксперты оценивают, что минимальный размер выплат может составить 300–500 тыс. рублей. Однако на мой взгляд, начинать стоит с суммы в 1 млн рублей. При идеальном сценарии страховая сумма должна зависеть от стоимости объекта недвижимости.

Впрочем, застраховать жилье от чрезвычайных ситуаций можно и самостоятельно: уровень проникновения страхования растет с каждым годом, но у россиян в массе пока нет такой пользовательской привычки. Многие не видят смысла тратиться на полис, пока всё хорошо, но в момент, когда беда стоит на пороге, купить его уже нельзя. Об этом важно помнить заранее. Страхование — это не лотерея, в которую можно выиграть, а скорее плата за спокойствие и уверенность в поддержке от страховой компании в случае инцидента.

Автор — директор проектов «СберСтрахования»

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