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Экономист оценил планы Трампа ослабить доллар

Экономист Зубец усомнился в эффективности планов Трампа ослабить доллар
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец 18 июля оценил в беседе с «Известиями» планы экс-главы Белого дома Дональда Трампа ослабить доллар.

Ранее в этот день газета The New York Times написала, что Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс выступают за ослабление американской национальной валюты. Как пишет издание, по мнению Трампа, из-за дорогого доллара американским продавцам трудно продавать продукцию на экспорт потребителям, использующим более слабые валюты.

«Если говорить о производителях разной продукции, то да, действительно, сильный доллар — это не очень хорошо, потому что при сильном долларе стоимость продукции растет, стоимость рабочей силы растет и так далее», — сказал Зубец.

При этом с другой стороны, растущий доллар интересен в плане инвестиций, отметил специалист.

«Надо понимать, что ослабление доллара снизит его привлекательность для инвестиций и как валюты расчетов. Если говорить о валюте для торговых и инвестиционных расчетов, то она должна быть стабильная. Если вдруг ни с того ни с сего она взяла и девальвировала — это значит, что система международных расчетов страдает, то есть возникают всякие проблемы с диспаритетом цен, — сказал экономист.

По словам эксперта, США зарабатывают несколько сотен миллиардов долларов в год на обслуживании международной торговой системы. Ослабление доллара сильно отразится на инвестиционной и расчетной функциях валюты.

«И потом сам же Трамп заявил, что он будет бороться за то, чтобы доллар оставался валютой международных расчетов. А как можно одновременно бороться за то, чтобы он оставался валютой международных расчетов, и одновременно его девальвировать? Вот этого я не понимаю», — заключил Зубец.

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Ранее, 15 июля, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что криптовалютный рынок отреагировал ростом на новости о покушении на Трампа. Так, биткоин поднялся в цене выше $60 тыс. Спрос на риск заметно увеличился, что позитивно сказалось на биржевой конъюнктуре.

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