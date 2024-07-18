СМИ узнали о намерении Дональда Трампа ослабить доллар

Экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс выступают за ослабление американской национальной валюты. Об этом 18 июля сообщила газета The New York Times.

По ее данным, бизнесмен предпочитает «сильную политику», но если говорить о долларе США, то его позиция отличается. По мнению Трампа, из-за дорогого доллара американским продавцам трудно продавать продукцию на экспорт потребителям, использующим более слабые валюты.

«Как ваш президент, можно было бы подумать, что я буду в восторге от нашего очень сильного доллара», — сказал Трамп в 2019 году, объяснив, что американские компании, такие как Caterpillar и Boeing, испытывают трудности с конкуренцией.

После этого он заявил, что не в восторге от сильных позиций доллара.

Пока непонятно, как именно начнет действовать Трамп в случае переизбрания на пост главы Белого дома, отмечает газета. Аналитики допускают, что США могут начать выпускать больше долларов, использовать их для покупки иностранных валют или же убедить страны усилить собственные валюты под угрозой введения пошлин со стороны Вашингтона, уточняет «Газета.Ru».

Ранее, 15 июля, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что криптовалютный рынок отреагировал ростом на новости о покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Так, биткоин поднялся в цене выше $60 тыс. Спрос на риск заметно увеличился, что позитивно сказалось на биржевой конъюнктуре.

Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США в тот же день. Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.