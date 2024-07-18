Реклама
Прямой эфир
Мир
США направят советника в министерство обороны Армении
Политика
Американист оценила влияние Илона Маска на предвыборную гонку в США
Мир
В Кремле указали на настрой ЕС на милитаризацию и конфронтацию
Страна
Аналитики США указали на возможность Вэнса привлечь избирателей к Трампу
Мир
Рябков заявил об обеспокоенности РФ военной биодеятельностью США у своих границ
Спорт
МОК опубликовал список допущенных к участию в Олимпиаде-2024 россиян
Мир
Глава ЕК заявила о подрыве западного порядка в результате дружбы РФ и КНР
Мир
Рябков заявил об отсутствии у России предпочтений по кандидатам в президенты США
Спорт
Сборная России осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА
Армия
ВС РФ уничтожили замаскированную позицию украинской станции П-18
Экономика
Эксперт указал на опасность «черного» майнинга криптовалют для энергоснабжения РФ
Недвижимость
В России зафиксировали снижение количества заявок на ипотеку на 70%
Армия
Российские системы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
Мир
В МИД РФ не исключили ответа на размещение дальнобойных ракет США в ФРГ
Общество
Подаренные Путину в КНДР собаки получили клички
Политика
Военный эксперт указал на попытки США превратить Евросоюз в буферную зону
Мир
Минобороны ФРГ пока не определилось с местом для размещения оружия США
Мир
Депутат ЕП обвинила фон дел Ляйен в разрушении экономики ЕС и бедности населения
Сюжет:

СМИ узнали о намерении Дональда Трампа ослабить доллар

NYT: Дональд Трамп собирается ослабить доллар
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс выступают за ослабление американской национальной валюты. Об этом 18 июля сообщила газета The New York Times.

По ее данным, бизнесмен предпочитает «сильную политику», но если говорить о долларе США, то его позиция отличается. По мнению Трампа, из-за дорогого доллара американским продавцам трудно продавать продукцию на экспорт потребителям, использующим более слабые валюты.

«Как ваш президент, можно было бы подумать, что я буду в восторге от нашего очень сильного доллара», — сказал Трамп в 2019 году, объяснив, что американские компании, такие как Caterpillar и Boeing, испытывают трудности с конкуренцией.

После этого он заявил, что не в восторге от сильных позиций доллара.

Пока непонятно, как именно начнет действовать Трамп в случае переизбрания на пост главы Белого дома, отмечает газета. Аналитики допускают, что США могут начать выпускать больше долларов, использовать их для покупки иностранных валют или же убедить страны усилить собственные валюты под угрозой введения пошлин со стороны Вашингтона, уточняет «Газета.Ru».

Мини-Вэнс: кандидата в вице-президенты США прозвали «катастрофой для Украины»
Почему Трамп сделал ставку на молодого сенатора из Огайо

Ранее, 15 июля, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что криптовалютный рынок отреагировал ростом на новости о покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Так, биткоин поднялся в цене выше $60 тыс. Спрос на риск заметно увеличился, что позитивно сказалось на биржевой конъюнктуре.

Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США в тот же день. Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024