Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала на тревогу Запада на фоне многократных провалов ВСУ
Политика
Экономист оценил планы Трампа ослабить доллар
Мир
Европарламент утвердил фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок
Интернет и технологии
В Совфеде не ожидают блокировки YouTube в России
Общество
Москвичей предупредили о появлении гигантских насекомых из-за жары
Спорт
Сборная Испании поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА после победы на Евро
Спорт
КХЛ изменила ряд правил игры на сезон-2024/25
Мир
Азербайджан подал заявку на получение статуса страны-наблюдателя в ШОС
Мир
На Украине создали петицию о разблокировке выдачи паспортов за границей
Армия
ВС РФ уничтожили замаскированную позицию украинской станции П-18
Экономика
Эксперт указал на опасность «черного» майнинга криптовалют для энергоснабжения РФ
Недвижимость
В России зафиксировали снижение количества заявок на ипотеку на 70%
Армия
Российские системы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
Мир
В МИД РФ не исключили ответа на размещение дальнобойных ракет США в ФРГ
Общество
Подаренные Путину в КНДР собаки получили клички
Политика
Военный эксперт указал на попытки США превратить Евросоюз в буферную зону
Мир
Минобороны ФРГ пока не определилось с местом для размещения оружия США
Мир
Депутат ЕП обвинила фон дел Ляйен в разрушении экономики ЕС и бедности населения

КХЛ изменила ряд правил игры на сезон-2024/25

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Континентальная хоккейная лига внесла ряд изменений в правила игры на сезон-2024/25 для повышения зрелищности и динамичности матчей, а также стимулирования интенсивного атакующего хоккея. Об этом 18 июля сообщается на сайте КХЛ.

Теперь вратари смогут выбрасывать шайбу из ловушки вперед в направлении ворот соперника, за что прежде был предусмотрен малый штраф.

Помимо этого, штрафной бросок не будет считаться законченным, если вратарь сыграл в шайбу, но она продолжает двигаться в сторону линии ворот.

Также изменился пункт о замене вратаря на четвертого полевого игрока в овертайме. Голкипер может вернуться в игру в любое время в соответствии с правилами замены.

Среди прочего поменялась и трактовка подножек. В частности, если вратарь сначала сыграл в шайбу, а потом совершил подножку, штрафа не будет. Его не наложат и в случае, если полевой игрок сначала совершает контакт с шайбой, а затем подножку.

Кроме того, теперь команде гостей дается пять секунд на смену игрока, а хозяевам — восемь. Арбитры будут выносить предупреждение за первое нарушение этого правила, а за последующие накладывать малый штраф.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2024/25 продлится с 3 сентября 2024 года по 23 марта 2025-го. В этот период планируется провести 782 матча.

Игровая независимость: какие преимущества получит КХЛ в новом статусе
Революционное решение о самостоятельности лиги повлияет на развитие хоккея

Ранее, 9 июля, КХЛ предложила Федерации хоккея России (ФХР) расторгнуть договоры о делегировании прав на проведение чемпионата России, которые действуют до конца апреля 2025 года. Речь идет о правах на проведение первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года, а также чемпионата России по хоккею среди мужских и женских команд. Предложение КХЛ рассмотрит правление ФХР.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024