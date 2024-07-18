КХЛ изменила ряд правил игры на сезон-2024/25

Континентальная хоккейная лига внесла ряд изменений в правила игры на сезон-2024/25 для повышения зрелищности и динамичности матчей, а также стимулирования интенсивного атакующего хоккея. Об этом 18 июля сообщается на сайте КХЛ.

Теперь вратари смогут выбрасывать шайбу из ловушки вперед в направлении ворот соперника, за что прежде был предусмотрен малый штраф.

Помимо этого, штрафной бросок не будет считаться законченным, если вратарь сыграл в шайбу, но она продолжает двигаться в сторону линии ворот.

Также изменился пункт о замене вратаря на четвертого полевого игрока в овертайме. Голкипер может вернуться в игру в любое время в соответствии с правилами замены.

Среди прочего поменялась и трактовка подножек. В частности, если вратарь сначала сыграл в шайбу, а потом совершил подножку, штрафа не будет. Его не наложат и в случае, если полевой игрок сначала совершает контакт с шайбой, а затем подножку.

Кроме того, теперь команде гостей дается пять секунд на смену игрока, а хозяевам — восемь. Арбитры будут выносить предупреждение за первое нарушение этого правила, а за последующие накладывать малый штраф.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2024/25 продлится с 3 сентября 2024 года по 23 марта 2025-го. В этот период планируется провести 782 матча.

Ранее, 9 июля, КХЛ предложила Федерации хоккея России (ФХР) расторгнуть договоры о делегировании прав на проведение чемпионата России, которые действуют до конца апреля 2025 года. Речь идет о правах на проведение первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года, а также чемпионата России по хоккею среди мужских и женских команд. Предложение КХЛ рассмотрит правление ФХР.