Игровая независимость: какие преимущества получит КХЛ в новом статусе

Во вторник, 9 июля, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) предложила Федерации хоккея России (ФХР) расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов. Независимость позволит лиге в первую очередь сосредоточиться на собственных целях и задачах, улучшая создаваемый продукт для спортсменов и болельщиков. Также КХЛ заявила, что продолжит уважать контракты игроков в других лигах. Подробнее об этом революционном изменении для всего мирового хоккея, его плюсах и минусах, — в материале «Известий».

Что это значит?

То, о чем говорилось еще весной, наконец-то превратилось в реальность. 3 июля 2024 года Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте». Главный – вот этот тезис.

— КХЛ остается в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получая независимость от ИИХФ и ФХР. КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о делегировании прав на чемпионаты. Независимость позволит лиге в первую очередь сосредоточиться на собственных целях и задачах, улучшая создаваемый продукт для спортсменов и болельщиков.

Пока законопроект еще не принят окончательно, он должен быть утвержден Советом Федерации, а затем — президентом. Но, похоже, что вопрос решенный.

Поясним, что изначально чемпионат России по хоккею (а еще раньше – СССР) проводила национальная федерация хоккея. С созданием КХЛ ФХР передала права на проведение чемпионата России новой лиге. Но при этом получала отчисления за права. А КХЛ при этом входила в систему Международной федерации хоккея. Играла по правилам ИИХФ, согласовывала с ней все трансферы и зависела от международных турниров.

Сейчас это не так актуально: международная федерация наложила запрет на участие в чемпионатах мира и олимпиадах для сборных России и Белоруссии всех возрастов. Поэтому чемпионат КХЛ продлили до конца мая, когда идут турниры взрослых ЧМ.

Лига продолжит уважать контракты других лиг, но теперь для регистрации игрока в КХЛ не нужно будет ждать трансферную карту из другой лиги. Это, например, позволит ЦСКА уже в ближайшее время объявить о ряде переходов хоккеистов, игравших в минувшем сезоне в Северной Америке. Именно армейский клуб стал главным выгодоприобретателем изменений. Дело в том, что красно-синие после ухода ряда ведущих игроков (Михаила Григоренко, Сергея Плотникова, Андрея Светлакова) потеряли основной костях чемпионской команды прошлых лет. И для пополнения состава ЦСКА рассчитывает пригласить целый ряд российских игроков, до недавнего времени выступавших в Американской хоккейной лиге.

Однако из-за санкций, наложенной на клуб после дела Ивана Федотова, регистрация контрактов в системе ИИХФ для ЦСКА стала невозможной.

Напомним, что после успешного сезона-2021/22 в ЦСКА вратарь Иван Федотов решил продолжить карьеру в НХЛ и подписал контракт с «Филадельфией». Однако неожиданно оказался призван в армию. После года службы матросом на Северного флоте, голкипер подписал контракт с армейцами. Однако «Филадельфия» заявила, что по правилам НХЛ игрок принадлежит им, так как заключенный годом ранее договор не был исполнен. Арбитраж ИИХФ встал на сторону «Флайерз», но ЦСКА и его президент Игорь Есмантович оказались другого мнения. И Федотов стал играть за армейцев, игнорируя штрафы и санкции ИИХФ, запретившей ЦСКА все международные трансферы.

Шутка в том, что Федотом после года службы провел крайне неудачный сезон, как и его команда, вылетевшая в первом раунде Кубка Гагарина от «Локомотива». Зато нашумевшее дело может теперь иметь последствия на годы вперед, в том числе и необратимые.

Ведь после изменений в законодательстве, КХЛ получив независимость, сможет заявить игроков из других лиг, так как де юре и де факто является самостоятельной организацией. Теперь лига будет напрямую с Министерством спорта регулировать вопрос лимита на легионеров. Вряд ли теперь будет возможна ситуация, когда лимит сначала сократили (до трех игроков), а потом вернули до прежнего (пяти иностранцев). Хотя исключать, разумеется, ничего нельзя.

Плюсы и минусы

Изменения, безусловно, исторические — по сути, федерация хоккея теряет былую власть и контроль над лигой. Но в нынешних политических условиях шаг выглядит логичным — санкции ИИХФ нашим клубам больше не страшны.

При этом КХЛ заявляет о том, что изменения никак не отразятся на сборной. Когда Россию допустят до соревнований под эгидой ИИХФ, клубы будут отпускать лучших игроков в сборную для участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. КХЛ так же сохранит паузу на Кубок Первого канала.

Про необратимые последствия, которые могут случиться в ближайшее время, стоит поговорить отдельно. Теперь никто не может дать гарантии, что клубы НХЛ и даже европейских лиг не будут красть игроков из КХЛ, так как лига не входит в систему ИИХФ с ее трансферными картами и контракты игроков российских клубов защищены от посягательств иностранцев лишь честным словом.

— Мы готовы к диалогу. Работали с НХЛ и ранее, почему они должны вдруг менять правила, если сами находятся не под эгидой ИИХФ? У нас интересная развивающаяся лига, многие хотят вернуться в Россию из-за океана, — сказал «Матч ТВ» президент КХЛ Алексей Морозов. — Количество легионеров для каждой команды КХЛ возросло, есть свободные места. Если начнется переманивание игроков, оно никому не будет выгодно. При правильном подходе к трансферным договоренностям и уважении контрактов спортсменов и лиг не видим здесь проблемы.

Отметим, что ранее у КХЛ и НХЛ существовал подписанный Меморандум о взаимоуважении контрактов. После 2022 года он не продлевался, но обе стороны заявляли, что будут продолжать следовать его положениям.

Еще неясно, как отреагирует на этот ход сама международная федерация, которая может запретить участвовать игрокам КХЛ в ее турнирах.

— На данный момент у нас нет официальной информации по этому поводу, — отметил «Известиям» президент ИИХФ Люк Тардиф.

При этом Россия и Белоруссия уже отстранены, словаки, редкие шведы и чехи уже точно не будут приглашены в свои национальные команды (из-за политической позиции своих федераций), а американцы с канадцами, играющие в КХЛ, не пройдут туда по уровню. Но ведь еще есть Казахстан и Китай. Сборная первых на 60 процентов состоит из хоккеистов «Барыса», участника КХЛ с ее первого сезона. Китайцы, хотя и не особо дружат с «Куньлунем», все равно могут призвать натурализованных североамериканцев с китайскими паспортами для усиления.

В общем, плюсы этого решения кажутся очевидными, а незримые проблемы могут оказывать негативное влияние на весь наш хоккей еще очень долго.