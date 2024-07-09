КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о правах на проведение чемпионата России

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) направила в адрес Федерации хоккея России (ФХР) предложение расторгнуть договоры о делегировании прав на проведение чемпионата России. Об этом во вторник, 9 июля, сообщается на сайте федерации.

Речь идет о правах на проведение первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года, а также чемпионата России по хоккею среди мужских и женских команд. Договоры о делегировании прав действуют до конца апреля 2025 года.

Отмечается, что предложение КХЛ будет рассмотрено правлением ФХР.

Ранее во вторник Госдума в третьем чтении приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте», в рамках которого прописывается отделение профессиональных лиг от спортивных федераций. В частности, КХЛ объявили о независимости от ФХР.

В середине апреля правление ФХР приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов в КХЛ на сезон-2024/25. Там уточнили, что решение было принято практически единогласно.