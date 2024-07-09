Реклама
Прямой эфир
Спорт
КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о правах на проведение чемпионата России
Общество
ГД одобрила в I чтении проект о блокировке сайтов по продаже БАДов с нарушениями
Мир
Тело пропавшего альпиниста найдено спустя 22 года в Перу
Общество
Суд продлил арест причастным к смерти пациента врачам клиники «Ай Кью Пластик»
Мир
Глава МО Литвы объяснил усиление присутствие НАТО в странах Балтии
Общество
На ЗАЭС провели ротацию инспекторов МАГАТЭ
Мир
НАТО передаст ВСУ больше 10 тыс. женских бронежилетов
Мир
Опрос показал возможную победу вице-президента Харрис над Трампом
Мир
Подполковник Расмуссен назвал план Зеленского по вступлению в НАТО бредовым и нереальным
Общество
Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с коклюшем и корью
Общество
Ведущие свадеб рассказали о самых неудачных свадьбах в своей карьере
Мир
Россия и Индия призвали к реформе Совета Безопасности ООН
Политика
Москва назвала санкции против СМИ РФ в Черногории враждебным актом цензуры
Общество
Полицейские со стрельбой задержали в Домодедово похитителей человека
Мир
Американский профессор назвал заявления о вступлении Украины в НАТО неадекватными
Мир
Орбан призвал ЕС взять лидерство по разрешению кризиса на Украине
Наука и техника
Борисов сообщил о плане начать в РФ конвейерную сборку спутников в 2026 году

КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о правах на проведение чемпионата России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) направила в адрес Федерации хоккея России (ФХР) предложение расторгнуть договоры о делегировании прав на проведение чемпионата России. Об этом во вторник, 9 июля, сообщается на сайте федерации.

Речь идет о правах на проведение первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года, а также чемпионата России по хоккею среди мужских и женских команд. Договоры о делегировании прав действуют до конца апреля 2025 года.

Отмечается, что предложение КХЛ будет рассмотрено правлением ФХР.

Ранее во вторник Госдума в третьем чтении приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте», в рамках которого прописывается отделение профессиональных лиг от спортивных федераций. В частности, КХЛ объявили о независимости от ФХР.

«Народ по-прежнему хочет видеть игры сборной России»
Президент ФХР Владислав Третьяк — о прошедшем сезоне, отношениях федерации с КХЛ, инциденте с IIHF и задачах нового главы Минспорта

В середине апреля правление ФХР приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов в КХЛ на сезон-2024/25. Там уточнили, что решение было принято практически единогласно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024