Россияне рассказали о подработке мечты
Сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование и выяснили, как россияне представляют подработку мечты. Большинство опрошенных (60%) ожидают от подработки удобный график, 58% отметили высокий доход, 56% — возможность подрабатывать удаленно. Результатами опроса аналитики поделились с «Известиями» 19 июля.
Для 30% важна близость к дому, 28% — стабильность. По 21% выбрали хороший коллектив, хорошего начальника и выплаты каждый день или за смену. 18% хотели бы официальное оформление. Столько же (18%) выбирают отсутствие дресс-кода. 13% респондентов отмечают отсутствие требований к специальным навыкам.
Большинство (73%) россиян имеют опыт подработки (интересно, что так ответили 3% мужчин и 97% женщин), а 27% планируют ее найти в ближайшее время.
Половина участников исследования (50%) поделились, что их ожидания от подработки сбылись частично. Каждый десятый (10%) отметил, что нашел подработку мечты.
Почти треть (29%) поделились, что их ожидания по подработке пока не сбылись, но они продолжать искать новую, а 12% больше не будут искать.
12 июля сервисы «Работа.ру» и «Купер» провели исследование и выяснили, что россиянам нужно для комфортной работы в офисе. Так, 86% респондентов для работы в офисе необходимы напитки (кофе, чай и вода) в неограниченном доступе. Для 75% опрошенных важны канцелярские товары, 33% считают, что должна быть аптечка на случай недомогания.