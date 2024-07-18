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За минувшие сутки в России произошло 308 ДТП

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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На российских дорогах за прошедшие сутки зафиксировано 308 дорожно-транспортных происшествий, в которых 39 человек погибли и 377 — получили ранения. Об этом 17 июля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России. Семь погибших были пешеходами, остальные 32 — водителями и пассажирами транспортных средств, уточнили в ведомстве.

С участием несовершеннолетних зарегистрировано 53 автоаварии, в результате которых четверо детей (два пассажира, один пешеход и один велосипедист) погибли. Травмы в этих ДТП получили 57 юных участника дорожного движения.


Так, в одной из деревень Кировской области водитель легковой автомашины на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу десятилетнему велосипедисту, который выехал на перекресток справа от машины. В результате нарушения ПДД водителем, который не заметил ребенка на велосипеде, мальчик погиб.

В Ленинградской области под колесами автомобиля погибла тринадцатилетняя девочка, которая внезапно стала перебегать дорогу перед транспортным средством. Водитель не сумел отреагировать на резкое изменение дорожной обстановки и не смог избежать наезда на ребенка.

Также в регионе произошло серьезное ДТП на железнодорожном переезде. Водитель легкового автомобиля решил сэкономить время и выехал на переезд под запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с пригородным электропоездом. В результате погибли четыре человека, находившиеся в машине: сам виновник столкновения и три его пассажира, в том числе двое детей 2012 года рождения.

В Госавтоинспекции напоминают, что железнодорожный переезд является один из самых опасных участков дороги, а происшествия на них в подавляющем большинстве случаев приводят к самым тяжелым последствиям. Именно поэтому автоинспекторы в регионах совместно с представителями железнодорожного сообщества ведут постоянную совместную работу по профилактике аварийности на железнодорожных переездах. Проводятся различные акции, в ходе которых водителям напоминают о том, как нужно вести себя на железнодорожном переезде. Кроме того, в целях профилактики возможных ДТП и правонарушений на переездах сотрудники полиции проводят специальные рейды и проверки.

«Чтобы не попасть в аварию на железнодорожном переезде, водителю следует неукоснительно соблюдать ПДД и выполнять несколько основных правил. Прежде всего, при подъезде к переезду нужно снизить скорость. Начинать движение через переезд можно только при открытом шлагбауме и выключенной сигнализации. Если хотя бы одна из систем сигнализации (световая или звуковая) включена, то даже при открытом шлагбауме движение через переезд запрещено. Необходимо помнить, что в любом случае, приближаясь к переезду, независимо от положения шлагбаума и сигнализации, водитель должен убедиться в отсутствии приближающегося поезда и лишь тогда въезжать на переезд», — напомнил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.


Он отметил, что вынужденная остановка на железнодорожном переезде, даже кратковременная, также крайне опасна, поскольку создает реальную угрозу столкновения с поездом. В такой ситуации водитель должен немедленно высадить людей из транспортного средства, удалить их на безопасное расстояние, после чего принять все меры для освобождения переезда — попытаться отбуксировать или столкнуть транспортное средство с рельсов.

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Ранее, 15 июля, в России произошло 357 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 41 и получили ранения 466 человек. С участием несовершеннолетних было зарегистрировано 73 ДТП, в результате которых один ребенок погиб, еще 88 детей получили ранения.

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