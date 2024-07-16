В России произошло 357 ДТП за минувшие сутки

На российских дорогах за минувшие сутки произошло 357 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 41 и получили ранения 466 человек. Об этом 16 июля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

С участием несовершеннолетних зарегистрировано 73 ДТП, в результате которых один ребенок погиб, еще 88 юных участников дорожного движения получили ранения, в том числе 42 ребенка-пассажира, 20 пешеходов, 10 велосипедистов и 12 несовершеннолетних водителей мототранспорта.

Так, в Самарской области ночью на 876-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» водитель легковой иномарки уснул за рулем и в запрещенном месте выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Затем на остановившийся после ДТП грузовой автомобиль совершила попутная легковая автомашина. В результате ДТП погибли виновник автоаварии и два его пассажира, одним из которых была пятилетняя девочка, находившаяся на заднем сиденье без детского удерживающего устройства.

Еще четверо пассажиров этой же иномарки, в том числе двое 11-летних мальчиков, получили ранения различной степени тяжести и оказались в больнице. Кроме того, водитель и два пассажира второй легковой автомашины также получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов на необходимость полноценного отдыха перед предстоящими поездками, особенно на дальние расстояния. Водителей призвали не переоценивать свои силы и здоровье, не садиться за руль в утомленном или болезненном состоянии.

Также водителям напомнили об особенностях движения в темное время суток. Из-за ограничения видимости в таких условиях необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, чтобы успеть вовремя отреагировать на возможное резкое изменение дорожной обстановки.

«Перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств. В возрасте от 7 до 12 лет перевозка возможна с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только в детских удерживающих устройствах. Помните, что в ваших руках находятся не только собственные жизнь и здоровье, но также жизни других участников дорожного движения, которые зависят от вашей водительской дисциплины, навыков управления транспортным средством и самочувствия», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Накануне в Госавтоинспекции сообщили «Известиям», что за прошедшие выходные, 13 и 14 июля, на российских дорогах произошло 689 дорожно-транспортных происшествий, в которых 104 человека погибли и 835 получили травмы. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 102 автоаварии, в результате которых три ребенка погибли, 106 детей получили ранения.