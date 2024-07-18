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Подаренные Путину в КНДР собаки получили клички

Песков: клички для собак, подаренных Путину Ким Чен Ыном, уже выбраны
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Фото: REUTERS/KCNA
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Две охотничьи собаки породы пхунсан, подаренные лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту России Владимиру Путину, уже получили клички. Об этом 18 июля журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Естественно, клички есть. Мы сообщим», — сказал он.

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Путин во время визита в Северную Корею 19 июня получил в подарок от Ким Чен Ына двух охотничьих собак. 29 июня Песков сообщал, что животные уже адаптируются в Москве. В свою очередь, президент РФ подарил северокорейскому лидеру вторую машину Aurus. Первый Aurus Путин подарил Ким Чен Ыну в феврале.

Как рассказал «Известиям» 20 июня президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пхунсан — это порода аборигенных охотничьих собак из Кореи, которая требует особого подхода к воспитанию и дрессировке. Она не признана Международной кинологической федерацией (FCI). За пределами страны редко можно услышать об этих собаках.

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