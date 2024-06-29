Песков рассказал об адаптации подаренных Ким Чен Ыном Путину собак

Две охотничьи собаки редкой породы пхунсан, которые председатель КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину в ходе визита российского лидера в Пхеньян, находятся в Москве, проходят период адаптации. Об этом 29 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да. Собаки в Москве. Адаптируются», — сказал он ТАСС.

До этого, 21 июня, пресс-секретарь российского главы государства говорил, что животным еще предстоит дать клички, дополняет «Газета.Ru».

18–19 июня Путин находился с госвизитом в Северной Корее. Там прошли переговоры двух лидеров в составе делегаций. По итогу был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников.

В ходе визита главы государств обменялись подарками. Так, Ким Чен Ын подарил Путину двух собак северокорейской породы пхунсан, а также бюст российского лидера и картину с изображением президента России над Красной площадью. Путин подарил своему коллеге из КНДР уже вторую по счету машину Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз.

Как отметил 20 июня в беседе с «Известиями» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, порода пхунсан требует особого подхода к воспитанию и дрессировке. По его словам, история селекции этих животных доподлинно неизвестна и за пределами КНДР редко можно услышать об этих собаках.