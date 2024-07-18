США направят советника в министерство обороны Армении

В министерство обороны Армении будет направлен советник армии Соединенных Штатов. Об этом 18 июля заявила заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея в интервью армянскому изданию Hetq.

«Это долгожданное развитие событий, которое я бы рекомендовала вам обсудить с нашим послом и пресс-службой. Мы приветствуем углубление сотрудничества в области обороны и гражданской безопасности между США и Арменией. Это часть духа, воплощенного в историческом переходе отношений США и Армении к стратегическому партнерству», — заявила она.

Также журналист издания спросила заместителя госсекретаря о том, считают ли власти страны, что членство Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является препятствием для углубления сотрудничества с США. Зея ответила, что Вашингтон уважает выбор Еревана. Однако, по ее словам, Америка якобы не видит доказательств того, что военное присутствие РФ способствует более мирной и стабильной ситуации на Южном Кавказе.

Замгоссекретаря США находилась с визитом в Армении с 13 по 16 июля.

Ранее, 11 июня, Армения и США подписали соглашение об усилении сотрудничества в сфере безопасности. Стороны выразили приверженность укреплению взаимодействия по всем направлениям и повышению его статуса до уровня стратегического партнерства.

Позже, 4 июля, премьер-министр республики Никол Пашинян в послании американскому главе государства Джо Байдену по случаю Дня независимости США подтвердил приверженность Еревана дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества с Вашингтоном.

Политолог Арман Абовян в беседе с «Известиями» отметил, что Вашингтон выдает «стратегическое партнерство» с Арменией за альтернативу ОДКБ и Ереван охотно соглашается на подобную подмену понятий, постепенно выходя из организации. Абовян добавил, что западное влияние на страну настолько очевидно, что власти республики не рискуют доказывать обратное.

В конце февраля Пашинян объявил о заморозке отношений Армении с ОДКБ. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Ереван не предпринимал никаких официальных действий в данной связи.