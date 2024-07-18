Что такое пенсионные накопления и как узнать их размер в 2024 году

У большинства работающих граждан есть пенсионные накопления, которые служат хорошей прибавкой к будущей пенсии. Получить их россияне могут при выходе на заслуженный отдых. «Известия» рассказывают, из чего формируются пенсионные накопления и как узнать их размер в 2024 году.

Что такое пенсионные накопления

Пенсионные накопления — это средства, которые начисляются на индивидуальный лицевой счет гражданина в Социальном фонде России (СФР) или негосударственном пенсионном фонде (НПФ), работающем на территории страны.

Они формируются за счет отчислений работодателя или самими будущими пенсионерами, которые добровольно платят взносы, и женщин, направивших на них средства маткапитала. Эти средства инвестируются, и накопления ежегодно увеличиваются благодаря полученному доходу.

С 2014 года все взносы, сделанные работодателем, стали направлять на формирование страховой пенсии. Однако средства, которые успели накопиться, увеличат будущую пенсию. Накопления можно получить по достижении пенсионного возраста или передать по наследству вместе с полученным доходом.

Как узнать размер пенсионных накоплений в 2024 году

Есть несколько способов, как узнать сумму взносов. Размер пенсионных накоплений можно проверить у работодателя или на портале «Госуслуги», введя в поисковой строке «пенсионные накопления». Выписка в течение дня отобразится в личном кабинете.

Проверить пенсионные накопления также можно на официальном сайте СФР в разделе «Управление средствами пенсионных накоплений». Там же предоставляется информация о количестве индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и трудового стажа. Результаты запроса отобразятся в разделе «История обращений». При этом сведений за текущий год может не быть, так как информация попадает в СФР только по истечении года.

Помимо этого, можно обратиться напрямую в отделение СФР или МФЦ. Выписка на бумажном носителе предоставят при предъявлении паспорта и СНИЛС в течение одного рабочего дня.

Если средства находятся в негосударственном пенсионном фонде, то для получения сведений о накопительной доле пенсии следует обратиться в территориальное отделение фонда. Когда поступления в НПФ происходят на счет в конкретном банке, то информацию о состоянии лицевого счета можно запросить и у него. На «Госуслугах» эти данные не отображаются.

Как получить пенсионные накопления в 2024 году

Пенсионные накопления можно получать женщинам с 55 лет и мужчинам с 60-летнего возраста. Ряд категорий имеют право на досрочные выплаты. При этом важно учесть, что с 1 июля 2024 начали действовать новые правила. Теперь размер выплат зависит от величины прожиточного минимума пенсионера на федеральном уровне. В 2024 году он равен 13 290 рублям.

В зависимости от его соотношения с суммой накопленных средств человек получит деньги одним из двух способов: ежемесячной либо разовой выплатой.

Подать заявление на получение средств необходимо через «Госуслуги», в МФЦ либо в ближайшей клиентской службе отделения СФР. По всем вопросам, связанным с начислением и выплатой пенсионных накоплений, можно обратиться по номеру единого контакт-центра фонда: 8-800-10-000-01.

Ранее «Известия» писали, что на конец I квартала 2024 года пенсионные резервы в НПФ достигли почти 2 трлн рублей.