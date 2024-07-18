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Врач рассказала о пользе дыни

Врач Губанова: дыня также обладает антиатеросклеротическим действием
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Совсем скоро в России начнется сезон дынь. О том, чем она полезна, как правильно выбрать дыню и кому она противопоказана, «Известиям» 18 июля рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Ирина Губанова.

«Дыня практически на 90% состоит из воды, она богата витаминами А, С, Е, РР, В8 (инозитол), В9 (фолиевая кислота) и такими минералами, как железо, калий, натрий, фосфор, магний, кальций, цинк. Спелая мякоть дыни очень полезна, и ее регулярное употребление хорошо сказывается на работоспособности, общей сопротивляемости организма. Она обладает мочегонным свойством, что способствует устранению отеков и снижению артериального давления. Кроме того, богата клетчаткой и в умеренных количествах улучшает пищеварение», — пояснила врач.

Также в ней содержится большое количество антиоксидантов, что благоприятно сказывается на состоянии кожи, волос и ногтей. Входящий в состав дыни витамин А положительно влияет на здоровье глаз. Дыня также обладает антиатеросклеротическим действием, что может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Есть данные, что употребление дыни оказывает седативное воздействие на центральную нервную систему.

«Рекомендуется съедать до 500 г дыни в сутки в несколько приемов, желательно отдельно от основного приема пищи — за два часа до или после еды, так как избыточное употребление дыни за один раз может вызывать изжогу, вздутие, колики в животе, расстройство стула. Также не стоит употреблять ее на ночь, так как она обладает мочегонным эффектом. Лучше не сочетать дыню с молоком и молочнокислыми продуктами, так как это усилит газообразование и может вызвать послабление стула», — отметила врач.

Дыню, как и практически все свежие фрукты, овощи, ягоды, с осторожностью нужно употреблять людям, страдающим обострением заболеваний органов пищеварения, особенно при язвенной болезни желудка и/или двенадцатиперстной кишки, язвенном колите, кишечных расстройствах. Нельзя есть дыню при острых кишечных инфекциях.

«Людям с сахарным диабетом дыню можно включать в рацион только по согласованию с врачом-эндокринологом, так как эти плоды содержат большое количество сахаров, с осторожностью — людям, склонным к гипотонии, так как за счет мочегонного эффекта дыня способствует снижению артериального давления. Пациентам с аллергическими реакциями или с явной аллергией на дыню этот продукт противопоказан. Не стоит употреблять дыню в период грудного вскармливания», — пояснила она.

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По словам врача, при выборе дыни следует обращать внимание на ее цвет: он должен быть насыщенным в зависимости от сорта — кремовым, желтым, оранжевым и даже интенсивно зеленым. На некоторых сортах есть «сеточка»: она должна быть четкой, плотной, возвышаться над поверхностью, кремового цвета. Запах у дыни должен быть свежий и ароматный, от легкого до интенсивного в зависимости от сорта. Не должно быть посторонних неприятных запахов или гнили. Также важны целостность кожуры, отсутствие трещин, повреждений и следов гниения. Чем крупнее плод определенного сорта, тем он более спелый.

«Целая дыня может храниться в среднем до двух недель в темном прохладном помещении или холодильнике. Разрезанную дыню хранить строго в холодильнике до трех суток. Также дыню можно заморозить: при температуре –18 градусов срок ее хранения составит 12 месяцев. В теплом помещении разрезанную дыню рекомендуется хранить не более двух часов. Перед употреблением дыню необходимо тщательно вымыть под проточной водой или специальными моющими средствами при сильном загрязнении. Разрезать ее следует чистым сухим ножом, не имеющим посторонних запахов», — подытожила специалист.

15 июля врач-эксперт Вера Сережина рассказала, что употреблять арбузы и дыни не стоит людям с сахарным диабетом и ожирением. Также от употребления этих плодов следует воздержаться людям, имеющим проблемы с ЖКТ, такие как острый панкреатит, тяжелые заболевания поджелудочной железы, камни в органах, метеоризм и диарея.

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