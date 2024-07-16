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Врач рассказала о противопоказаниях к употреблению дынь и арбузов

Врач Сережина: людям с проблемами ЖКТ и сахарным диабетом нельзя есть арбузы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала, что употреблять арбузы и дыни не стоит людям с сахарным диабетом и ожирением.

В беседе с РИАМО 15 июля специалист пояснила, что в дынях и арбузах высокое содержание сахара, который негативно может повлиять на их здоровье. Также от употребления этих плодов следует воздержаться людям, имеющим проблемы с ЖКТ, такие как острый панкреатит, тяжелые заболевания поджелудочной железы, камни в органах, метеоризм и диарея.

Дыни и арбузы эти состояния могут усугубить и вызвать неприятные симптомы. Беременным также стоит с осторожностью есть эти плоды из-за их мочегонного эффекта.

«Но совсем отказываться от них необязательно — при умеренном употреблении плоды могут помочь уменьшить отеки и снизить изжогу», — отметила врач.

Она указала на то, что важно учитывать пищевую аллергию, пишет RT. Она может возникнуть у тех, кто страдает аллергией на пыльцу сорных трав. В сезон цветения бахчевых цветет и амброзия, что может привести к перекрестной аллергии. К симптомам врач отнесла, в частности, чихание, кожный зуд, обильную слизь в носу, одышку, удушье, рвоту, уточняет Pravda.Ru. В редких случаях аллергическая реакция может приводить к анафилактическому шоку, отмечает Life.ru.

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5 июля заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов дал советы по выбору арбузов и дынь. По его словам, при выборе арбуза следует смотреть на его окрас и корешок: если он подсохший, это говорит о высоком содержании сахара. Дыни, по словам Магомедова, созревают позже арбузов, пробовать их не стоит раньше начала августа.

За день до этого, 4 июля, диетолог Андрей Бобровский объяснили опасность ранних арбузов. По его словам, такие арбузы содержат слишком много нитратов. Дело в том, что производители применяют удобрения для ускорения роста бахчевых. Нитраты наиболее опасны людям с ослабленным здоровьем, детям, беременным и пожилым людям, сообщает НСН.

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