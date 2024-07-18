Россия уже неоднократно заявляла о глубокой обеспокоенности по поводу военной биологической деятельности США, которую они развернули неподалеку у границ РФ. Об этом 18 июля заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на открытии международной конференции «Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС».

«Россия регулярно выражает глубокую обеспокоенность в связи с военной биологической деятельностью, проводимой при самом непосредственном содействии и участии военного ведомства США в лабораториях вблизи от российских границ, далеко за пределами американской территории», — сказал он.

Дипломат отметил, что Москва самостоятельно внесла и продвигает инициативы для укрепления режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Одной из таковых является создание мобильных медико-биологических отрядов и противоэпидемических бригад. Представитель МИД также уточнил, что участники объединения БРИКС активно взаимодействуют в сфере здравоохранения.

«Сотрудничество в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия наших стран — одно из наиболее активно развивающихся направлений стратегического партнерства БРИКС. Центр БРИКС по исследованию и разработке вакцин призван играть важную роль в совместном поиске ответов на потенциальные и уже существующие инфекционные заболевания», — сообщил Рябков.

Ранее, 30 марта, в разговоре с «Известиями» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Украина является полигоном для испытаний опасных технологий Запада. Вице-спикер также напомнил и о биологических американских лабораториях на территории страны. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Запад испытывал на Украине препарат, вызывающий рак. Отмечалось, что его давали пациентам психиатрического отделения больницы № 7 Мариуполя для лечения ревматоидного артрита.

Кроме того, 15 января, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Запад ведет на постсоветском пространстве проекты по передаче патогенов от животных человеку, а также изучаются особо опасные для людей вирусы.

В июле 2023 года Минобороны России опубликовало имена лиц, которые участвовали в военно-биологических программах США на Украине и пытаются скрыть данные о работе с возбудителями опасных инфекций и испытаниях лекарств на украинцах и военных Вооруженных сил Украины.