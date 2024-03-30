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Стало известно об испытании Западом на Украине вызывающего рак препарата

РИА Новости: Запад испытывал на Украине препарат, вызывающий рак
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Украина была одной из главных стран-полигонов, где при поддержке чиновников в интересах западных фармацевтических компаний испытывали препарат, который мог вызвать разные формы рака. Об этом 30 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы, которые нашли в подвале больницы №7 Мариуполя при восстановлении медучреждения.

Препарат давали пациентам психиатрического отделения. Так, средство SB4 для лечения ревматоидного артрита подавляло действие молекул так называемого фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), играющего важную роль в работе иммунитета, и его применение давало возможность для развития разных форм рака.

SB4 производили компании Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS (Дания), Catalent Pharma Solutions (Бельгия) и Fisher Clinical Services UK Limited (Великобритания). Спонсором исследования стала южнокорейская Samsung Bioepis.

Среди обнаруженных документов есть заявка компании Quintiles Ukraine на одобрение государственным экспертным центром минздрава Украины и комиссии по вопросам этики при лечебно-профилактическом заведении проведения клинических испытаний препарата SB4. Компания — подразделение американской аутсорсинговой фармкомпании Quintiles Transnational.

Заявка была подписана зимой 2013 года, планировалось испытать препарат на 152 людях, (в дальнейшем это число выросло до 180), а всего в мире — на почти 500 пациентах.

Из результатов первичного осмотра документа видно, что на людях испытывали препараты под номерами и без названий. Также препараты давали пациентам в возрасте до года. Испытания проводились, в том числе, в Болгарии, Чехии, Польше и Великобритании.

В бумагах также упоминаются американская компания Pfizer, британо-шведская AstraZeneca, а также французская Sanofi. Всего в списке — более 10 фармкомпаний.

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В середине марта отмечалось, что пациенты психиатрического отделения больницы №7 Мариуполя не были оповещены, что препарат от ревматоидного артрита, который испытывался на них для западных компаний, потенциально мог вызвать появление раковых опухолей кроветворной и лимфатической систем.

Ранее, 13 февраля, стало известно, что жительница Мариуполя Лидия Трофимова погибла после лечения артрита не прошедшими испытаний иностранными препаратами в мариупольской больнице №7. Ее сын тогда подчеркнул, что женщина не подписывала согласия на испытание на ней непроверенных препаратов, и подобных пациентов, по его словам, было много.

Еще 15 января начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Запад ведет на постсоветском пространстве проекты по передаче патогенов от животных человеку, изучаются особо опасные для людей вирусы.

В июле прошлого года Минобороны России опубликовало имена лиц, которые участвовали в военно-биологических программах США на Украине и пытаются скрыть данные о работе с возбудителями опасных инфекций и испытаниях лекарств на украинцах и военных Вооруженных сил Украины.

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